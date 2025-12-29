Sheinbaum viajará a Oaxaca tras accidente de Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agenda Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) serán las instituciones responsables de investigar y "esclarecer con mucho rigor" lo qué sucedió ayer en el accidente en el Tren Interoceánico en donde fallecieron 13 personas y 98 personas lesionadas.

La Mandataria federal señaló que en el orden de prioridad está en primer lugar la atención a las víctimas y a sus familiares; segundo, el análisis con rigor de qué fue lo que pasó, y el tercero, garantizar la infraestructura del Tren Interoceánico.

"Esclarecer con mucho rigor qué fue lo que ocurrió. Hay dos instituciones, la primera es la Fiscalía General de la República, también participa la Fiscalía Estatal, pero ya está la Fiscalía General de la República ahí haciendo todos los peritajes con todas las cadenas de custodia que se requieren. Desde el día de ayer se trasladaron. Ellos tienen que hacer la investigación y poder informar cuáles fueron las causas de este lamentable accidente.

"Y también la Agencia Reguladora de Transporte, que coordina el maestro Andrés Lajous. Él tiene por norma que hacer una revisión también, pero como en este caso hubo personas fallecidas y lesionadas la Fiscalía General de la República tiene que participar. Entonces lo segundo, muy importante el análisis con rigor, de qué ocurrió, qué causó este accidente".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que este lunes se trasladará a Oaxaca para visitar a las personas que resultaron heridas y a las familias de los pasajeros fallecidos.

"La atención a las víctimas y a sus familiares. Lo primero, para ello está la Secretaría Marina, está Alejandro Svarch en el lugar director del IMSS-Bienestar; Zoé Robledo el director del IMSS está allá también, equipo del ISSSTE y más tarde yo voy a trasladar para allá hablar con las familias".

La mandataria federal indicó que también se tiene que garantizar la seguridad del Tren Interoceánico en donde se tenga la certeza de que la vía y demás equipo ferroviario está en condiciones para operar nuevamente.

"Repito: atención a las víctimas y sus familiares; segundo, el análisis con rigor de qué fue lo que pasó y el tercero, pues garantizar la infraestructura del Tren Interoceánico".

"Son en orden de importancia las tres acciones que estamos desarrollando en coordinación con otras instituciones y como siempre vamos a actuar con mucha seriedad y responsabilidad en este caso como en otros casos", agregó.

Investigación en curso

Sheinbaum Pardo indicó que en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer el accidente del Tren Interoceánico en donde fallecieron 13 personas se tienen que analizar la locomotora, las vías y la forma en cómo se conducía el ferrocarril, y "si hay responsables, pues la justicia que lleve este esclarecimiento".

La mandataria federal señaló que el tren tiene una especie de "caja negra" parecida a la que tienen los aviones, la cual, dijo, tiene mucha información y ya está en custodia de la FGR.

"La Fiscalía tiene que hacer todos los peritajes, se tiene que saber la locomotora, las vías, y también la manera de conducir, entre otras. Tiene que analizarse bien, tiene que revisarse y tiene que clarecerse absolutamente todo. Para ello como bien dijo el almirante, el tren lleva una caja negra como la de los aviones. Ahí viene mucha información, esa ya está en cadena de custodia de la Fiscalía General de la República para que pueda analizarse por parte de la Fiscalía y de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

"Entonces esclarecer, y si hay responsables, pues la justicia que lleve este esclarecimiento", comentó.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal se tiene que garantizar que el Tren Interoceánico opere de forma adecuada y que la infraestructura esté en buenas condiciones.

"Todo lo que tiene que hacerse para que el Tren esté funcionando y vamos a trabajar en ello como lo hemos hecho siempre y en este caso no se va hacer una excepción", afirmó.

Operador del tren no está lesionado: Sheinbaum

La Presidenta informó que el operador del Tren que descarriló no está lesionado y pidió que avance la investigación para informar sobre las condiciones de las vías.

"Hay que esperar al día de hoy evidentemente. Primero es atender la emergencia y después ya se podrá dar información sobre las condiciones de la vía, una revisión muy exhaustiva, tanto de la línea Z como de las otras líneas y es necesario.

"Pero hay que ver primero qué causó el accidente, y después ya entraríamos a cuándo podría iniciar de nuevo su funcionamiento a partir de una inspección detallada de que todo esté funcionando adecuadamente", comentó.

Sobre testimonios publicados en redes sociales, Sheinbaum dijo que de acuerdo con la "caja negra", la Fiscalía tendrá que definir si hubo exceso de velocidad o qué causó el accidente.

"Vamos a dejar que la Fiscalía haga su trabajo", dijo.