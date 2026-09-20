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Nacional

Sheinbaum y Campos se reúnen en Cd. Juárez

Por El Universal

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Sheinbaum y Campos se reúnen en Cd. Juárez
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      Ciudad Juárez, Chih.- Después de meses de diferencias debido a la presencia de agentes de la CIA en un operativo contra el narco en Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de esa entidad, la panista María Eugenia Campos, sostuvieron una breve reunión privada para acordar la coordinación entre gobiernos en distintos temas.

      A su llegada al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez y antes de presentar el informe Honestidad y resultados, desde la Plaza de la Mexicanidad, la Presidenta informó que acordó con la gobernadora que, a través de la Segob y SSPC se trabaje "conjuntamente para el bienestar de las y los chihuahuenses".

      Pero dejó en claro a la chihuahuense que en caso de que algún funcionario de su gabinete estatal haya cometido un delito, deberá ser investigado.

      Maru Campos comunicó en redes sociales que se trató de un encuentro necesario en el que ambas se hablaron y escucharon con firmeza y franqueza.

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      "Nos hablamos y escuchamos con mucha franqueza y mucha firmeza. Donde ambas reconocimos la necesidad de mejorar nuestros canales de comunicación sin renunciar a nuestras convicciones y posiciones".

      "Hablamos de distintos temas y quedamos que en los temas federales en Chihuahua haya coordinación, que eso siempre es importante. Hablamos de la coordinación del gobierno federal y de los estados de la República, particularmente de Chihuahua (...), dijo por su parte Sheinbaum.

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