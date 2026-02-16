"Sí merezco abundancia": las libretas de Karime Macías

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- El nombre de

, exgobernador priista de Veracruz, permanece ligado a uno de los mayores símbolos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto. El político,

por "lavado" de dinero y asociación delictuosa, enfrenta un nuevo revés judicial que complica su salida en abril próximo, cuando cumple su condena de nueve años de prisión, tras la imposición dejustificada por un proceso adicional relacionado con el desvío de cinco millones de pesos en 2012.Pero los presuntos desvíos de recursos durante aquel sexenio no salpicaron únicamente a Javier Duarte. Su exesposa,, quien encabezó el DIF estatal, también fue señalada por unpor 112 millones de pesos del presupuesto de Veracruz. Sin embargo, a diferencia del escenario que enfrentó el exmandatario, Macíasdeltras obtener asilo, decisión que frena definitivamente su traslado a México y la posibilidad de que enfrente aquí los cargos en su contra.La pareja gubernamental, señalada por ilícitos dey corrupción, también tuvo una fijación hacia el lujo y la abundancia, como los cuadernos de la exprimera dama veracruzana lo demuestran, quien escribió, en repetidas ocasiones: "".-----"Merezco abundancia"llegó a vivir en unade Inglaterra, donde era vecina de la difunta Reina Isabel tras el proceso legal en contra de su exmarido. Es también seguidora del yoga y la meditación.En su etapa como presidenta honoraria del DIF de Veracruz, se desviaron recursos públicos millonarios a través de contrataciones con empresas fantasma,que se sumó a la amplia lista de ilícitos que salieron a la luz en 2016."La señora Karime", como la llamaban en el gobierno veracruzano, proviene de unaque, durante su gobierno, se mantuvo con, al usar casi siempre elMás allá de ser una "yogui", demostró un particular gusto por los caballos y la moda, cualidades que no le impidieron enarbolar un discurso contra la pobreza en Veracruz y en favor de los derechos de las mujeres y de la familia, en la administración de su entonces esposo entre 2010 y 2016.En, autoridades federales y estatalesde la pareja encontrados en una bodega de Córdoba.Entre los hallazgos, llamó la atención una serie deque contenían apuntes donde se detallaba la preparación de acciones para el. Sin embargo, lo que se llevó los reflectores fueron las múltiples planas que repetían la consigna: ", sí merezco abundancia...".-----La vida de "la señora Karime" en EuropaMacías pidióenen, mientras Duarte era prófugo de la ley y, posteriormente, preso. La mujer se declaró perseguida política y fue recibida en el país europeo junto a susEn 2018, Televisa reportó que se hallaba en elde Londres, donde habitaba un departamento de 140 metros cuadrados, cerca de la residencia de la Reina Isabel, y por el que se pagaban rentas de hasta tres mil 500 libras a la semana (casi 96 mil pesos).De acuerdo con cifras del entonces gobernador panista de Veracruz,, pagabaa sus hijos por casi 22 mil libras al año (casi 487 mil 525 pesos), mientras caminaba porcomo Dior, Chanel, Prada, Cartier y Versace.Autoridades acusan ade utilizar al menos 112 millones de pesos del presupuesto de Veracruz paradurante su gestión al frente del DIF.El 2 de febrero de 2020, cabe resaltar, una jueza local declaró disuelto el matrimonio entre Duarte y Macías, quienes llegaron a un acuerdo que incluye el pago de unapor 180 mil pesos mensuales.