"Sí merezco abundancia": las libretas de Karime Macías
La ex primera dama reside en Reino Unido con asilo político y no será extraditada a México.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- El nombre deJavier Duarte de Ochoa , exgobernador priista de Veracruz, permanece ligado a uno de los mayores símbolos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto. El político, sentenciado
por "lavado" de dinero y asociación delictuosa, enfrenta un nuevo revés judicial que complica su salida en abril próximo, cuando cumple su condena de nueve años de prisión, tras la imposición de prisión preventiva justificada por un proceso adicional relacionado con el desvío de cinco millones de pesos en 2012.
Pero los presuntos desvíos de recursos durante aquel sexenio no salpicaron únicamente a Javier Duarte. Su exesposa, Karime Macías Tubilla, quien encabezó el DIF estatal, también fue señalada por un presunto fraude por 112 millones de pesos del presupuesto de Veracruz. Sin embargo, a diferencia del escenario que enfrentó el exmandatario, Macías no será extraditada del Reino Unido tras obtener asilo, decisión que frena definitivamente su traslado a México y la posibilidad de que enfrente aquí los cargos en su contra.
La pareja gubernamental, señalada por ilícitos de peculado, derroche presupuestal y corrupción, también tuvo una fijación hacia el lujo y la abundancia, como los cuadernos de la exprimera dama veracruzana lo demuestran, quien escribió, en repetidas ocasiones: "Sí merezco abundancia".
-----"Merezco abundancia"
Karime Macías llegó a vivir en una zona exclusiva de Inglaterra, donde era vecina de la difunta Reina Isabel tras el proceso legal en contra de su exmarido. Es también seguidora del yoga y la meditación.
En su etapa como presidenta honoraria del DIF de Veracruz, se desviaron recursos públicos millonarios a través de contrataciones con empresas fantasma, escándalo que se sumó a la amplia lista de ilícitos que salieron a la luz en 2016.
"La señora Karime", como la llamaban en el gobierno veracruzano, proviene de una familia adinerada que, durante su gobierno, se mantuvo con perfil bajo, al usar casi siempre el mismo reloj.
Más allá de ser una "yogui", demostró un particular gusto por los caballos y la moda, cualidades que no le impidieron enarbolar un discurso contra la pobreza en Veracruz y en favor de los derechos de las mujeres y de la familia, en la administración de su entonces esposo entre 2010 y 2016.
En 2017, autoridades federales y estatales decomisaron bienes de la pareja encontrados en una bodega de Córdoba.
Entre los hallazgos, llamó la atención una serie de libretas que contenían apuntes donde se detallaba la preparación de acciones para el desvío de recursos. Sin embargo, lo que se llevó los reflectores fueron las múltiples planas que repetían la consigna: "Sí merezco abundancia, sí merezco abundancia...".
-----La vida de "la señora Karime" en Europa
Macías pidió asilo político en Reino Unido en 2017, mientras Duarte era prófugo de la ley y, posteriormente, preso. La mujer se declaró perseguida política y fue recibida en el país europeo junto a sus tres hijos.
En 2018, Televisa reportó que se hallaba en el Barrio Belgrave de Londres, donde habitaba un departamento de 140 metros cuadrados, cerca de la residencia de la Reina Isabel, y por el que se pagaban rentas de hasta tres mil 500 libras a la semana (casi 96 mil pesos).
De acuerdo con cifras del entonces gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pagaba colegiaturas a sus hijos por casi 22 mil libras al año (casi 487 mil 525 pesos), mientras caminaba por tiendas de lujo como Dior, Chanel, Prada, Cartier y Versace.
Autoridades acusan a Karime Macías de utilizar al menos 112 millones de pesos del presupuesto de Veracruz para beneficio personal durante su gestión al frente del DIF.
El 2 de febrero de 2020, cabe resaltar, una jueza local declaró disuelto el matrimonio entre Duarte y Macías, quienes llegaron a un acuerdo que incluye el pago de una pensión alimenticia por 180 mil pesos mensuales.
