Simulacro, una lección de vida

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Ciudad de México.- En punto del mediodía de este sábado se activó la alerta sísmica, lo mismo en los altavoces públicos que en celulares, con ese característico zumbido, al que muchos no terminan de acostumbrarse.

La alerta daba aviso de un sismo de magnitud 7.7 con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de Tehuacán, Puebla. El personal de emergencia estaba listo.

En el Deportivo Xochimilco, elementos de Protección Civil, Ejército, Secretaría de Marina, Cruz Roja y Bomberos comenzaron con el rescate de una persona desde las alturas; personal especializado descendió a la víctima con equipo de rapel, mientras brigadistas coordinaban la atención de los heridos.

En otro punto, binomios caninos localizaron a una persona atrapada en el derrumbe de un edificio. Mientras tanto, rescatistas de la Secretaría de Marina y de la Cruz Roja usaron maquinaria especializada y pinzas hidráulicas para liberar a las personas que quedaron atrapadas en un accidente vehicular.

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Otro grupo de elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos atendieron un conato de incendio en una casa, para controlar las llamas utilizaron un carro tanque que fue entregado ayer por la alcaldesa Circe Camacho a la demarcación.

"Hoy en día hay más gente capacitada; ya hay más equipos, más sofisticados que nos ayudan demasiado. Y los procedimientos, todo evoluciona", comentó Daniel Ramos, técnico en urgencias médicas, enfermero general y rescatista de Protección Civil, quien desde hace 18 años se dedica a la búsqueda y rescate de personas.

En el Monumento a la Revolución, en el centro de la Ciudad de México, vecinos y turistas se acercaron al camión color rojo de bomberos del Ejército Mexicano, en el que se encontraban tres elementos a bordo de la canastilla.

Al sonar la alerta sísmica, los curiosos comenzaron a tomar fotografías y videos para registrar la extracción vertical que realizaron los cuerpos de rescate de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC), Cruz Roja Mexicana, Marina, voluntarios y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

El descenso de dos helicópteros cóndores de la policía capitalina en el cruce de Reforma y Bucareli, en las inmediaciones de El Caballito, asombró a los presentes. El ejercicio se realizó para completar el rescate de dos heridos.