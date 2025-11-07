logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sin afectaciones en Sonora tras sismo de 5.7 en el Golfo de California

El movimiento telúrico, con epicentro cerca de Santa Rosalía, fue percibido ligeramente en Guaymas

Por El Universal

Noviembre 07, 2025 11:31 a.m.
A
Sin afectaciones en Sonora tras sismo de 5.7 en el Golfo de California

HERMOSILLO, Son.- El gobernador Alfonso Durazo informó que al momento no se reportan afectaciones en Sonora tras el sismo en el Golfo de California de magnitud 5.7 grados, a 71 kilómetros de Santa Rosalía, Baja California, percibido ligeramente en Guaymas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) comunicó que se realizan revisiones en comunidades costeras y hasta el momento no hay afectaciones por sismos en Golfo de California, conocido también como el Mar de Cortés.

La alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova González, dijo que se encuentra reunida con funcionarios de la administración municipal, entre ellos Protección Civil, Infraestructura Urbana, Secretaría del Ayuntamiento y Sindicatura, para evaluar posibles afectaciones ocasionadas por los movimientos telúricos registrados desde el día de ayer y durante la madrugada de hoy.

"Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de las familias guaymenses y mantener una vigilancia permanente ante cualquier eventualidad", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estaremos informando de manera oportuna cualquier situación relevante, adelantó.

Por su parte, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, confirmó que, hasta el momento, no hay ningún reporte de afectaciones, por el sismo ocurrido esta mañana cerca de Santa Rosalía y que alcanzó a sentirse en la capital del estado.

"Seguimos atentos y en comunicación con todas las autoridades", agregó.

Protección Civil del estado continúa con recorridos preventivos en comunidades como Bahía de Kino, Comisaría Miguel Alemán así como en Guaymas y Empalme.

El sismo más fuerte ocurrió a las 5:04 horas de este viernes 7 de noviembre.

El Servicio Sismológico Nacional reportó que en las últimas horas ha registrado otros sismos de menor intensidad en esa zona.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sin afectaciones en Sonora tras sismo de 5.7 en el Golfo de California
Sin afectaciones en Sonora tras sismo de 5.7 en el Golfo de California

Sin afectaciones en Sonora tras sismo de 5.7 en el Golfo de California

SLP

El Universal

El movimiento telúrico, con epicentro cerca de Santa Rosalía, fue percibido ligeramente en Guaymas

Asilo político es un acto pacífico y humanitario: Sheinbaum
Asilo político es un acto pacífico y humanitario: Sheinbaum

Asilo político es un acto pacífico y humanitario: Sheinbaum

SLP

El Universal

La presidenta reaccionó tras ser declara persona non grata por Perú

Se esperan heladas en al menos 10 estados, alerta el SMN
Se esperan heladas en al menos 10 estados, alerta el SMN

Se esperan heladas en al menos 10 estados, alerta el SMN

SLP

El Universal

Vientos de hasta 50 km/h podrían causar caída de árboles y anuncios

México arranca nuevo tramo del Tren México–Saltillo en el Día del Ferrocarrilero
México arranca nuevo tramo del Tren México–Saltillo en el Día del Ferrocarrilero

México arranca nuevo tramo del Tren México–Saltillo en el Día del Ferrocarrilero

SLP

El Universal

El proyecto conectará Saltillo con Nuevo Laredo en tres horas y media, impulsando el desarrollo industrial del norte del país