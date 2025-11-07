logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Persisten las bajas temperaturas por el frente frío 12 en SLP

Protección Civil advierte de un marcado descenso térmico en SLP y recomienda protegerse ante el frío

Por Redacción

Noviembre 07, 2025 07:52 a.m.
A
Persisten las bajas temperaturas por el frente frío 12 en SLP

El frente frío número 12 traerá consigo un nuevo descenso de temperatura en San Luis Potosí, con mínimas de hasta 3 grados en la zona Centro y posibles heladas en comunidades del Altiplano.

De acuerdo con el pronóstico, el contraste será evidente: mientras en la capital el termómetro bajará drásticamente al amanecer, en la Huasteca se mantendrán máximas de hasta 32 grados y clima caluroso durante el día.

Ante las variaciones, Protección Civil estatal recomendó tomar precauciones básicas para evitar enfermedades respiratorias o accidentes domésticos. Sugieren abrigarse en capas, revisar calentadores y estufas para evitar intoxicaciones, y proteger las tuberías del agua ante posibles congelamientos.

También pidieron mantenerse hidratado, consumir frutas con vitamina C y poner especial atención en niños, adultos mayores y personas enfermas, quienes son los más vulnerables a los cambios bruscos de temperatura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autoridades recordaron que ante cualquier emergencia, el número de atención disponible es el 911.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Persisten las bajas temperaturas por el frente frío 12 en SLP
Persisten las bajas temperaturas por el frente frío 12 en SLP

Persisten las bajas temperaturas por el frente frío 12 en SLP

SLP

Redacción

Protección Civil advierte de un marcado descenso térmico en SLP y recomienda protegerse ante el frío

Clausuran el bar "El Despacho" por alterar el orden público
Clausuran el bar "El Despacho" por alterar el orden público

Clausuran el bar "El Despacho" por alterar el orden público

SLP

Redacción

Comercio Municipal aseguró que la clausura busca preservar la seguridad y el orden en la zona universitaria

Interapas no pedirá aumento para 2026
Interapas no pedirá aumento para 2026

Interapas no pedirá aumento para 2026

SLP

Samuel Moreno

Ya colocan decoración en el C. Histórico
Ya colocan decoración en el C. Histórico

Ya colocan decoración en el C. Histórico

SLP

Samuel Moreno

Llegamos a la temporada navideña en la capital del estado