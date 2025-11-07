Persisten las bajas temperaturas por el frente frío 12 en SLP

El frente frío número 12 traerá consigo un nuevo descenso de temperatura en San Luis Potosí, con mínimas de hasta 3 grados en la zona Centro y posibles heladas en comunidades del Altiplano.

De acuerdo con el pronóstico, el contraste será evidente: mientras en la capital el termómetro bajará drásticamente al amanecer, en la Huasteca se mantendrán máximas de hasta 32 grados y clima caluroso durante el día.

Ante las variaciones, Protección Civil estatal recomendó tomar precauciones básicas para evitar enfermedades respiratorias o accidentes domésticos. Sugieren abrigarse en capas, revisar calentadores y estufas para evitar intoxicaciones, y proteger las tuberías del agua ante posibles congelamientos.

También pidieron mantenerse hidratado, consumir frutas con vitamina C y poner especial atención en niños, adultos mayores y personas enfermas, quienes son los más vulnerables a los cambios bruscos de temperatura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autoridades recordaron que ante cualquier emergencia, el número de atención disponible es el 911.