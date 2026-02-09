SMN pronostica bajas temperaturas para este lunes

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó mediante un boletín que este lunes se espera un cambio en las condiciones climáticas, debido a la interacción de diversos sistemas atmosféricos sobre el norte del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango y el norte de Sinaloa, el desplazamiento de una circulación ciclónica va a ocasionar un descenso marcado de temperatura y la probable caída de nieve o aguanieve.

La CNPC recomendó a la población vestirse utilizando el método de la cebolla con varias capas de ropa que permitan mantener el calor corporal, y evitar salir de casa si no es estrictamente necesario.

"Es fundamental proteger especialmente a niñas, niños y personas adultas mayores, asegurando que cuenten con abrigo suficiente durante las horas de mayor frío", refirió el Organismo.

"Si se encuentra en zonas de nevadas, es vital revisar que los sistemas de calefacción tengan ventilación hacia el exterior para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, así como extremar precauciones al conducir por la posible presencia de hielo en las carreteras", detalló la Coordinación en un comunicado.

La dependencia indicó que, para las regiones del occidente, sur y sureste del territorio, incluyendo Quintana Roo, los canales de baja presión y el ingreso de humedad generarán lluvias y chubascos.

En estos puntos, la medida de autocuidado es evitar el cruce de cauces de ríos, arroyos o calles con corrientes de agua, ya que la fuerza del líquido puede arrastrar personas y vehículos.

Además, se sugiere asegurar techos de lámina, ventanas y objetos sueltos en patios o azoteas que puedan ser proyectados por el viento.

La CNPC subrayó que, para los habitantes y transportistas en el istmo y Golfo de Tehuantepec, donde se registrarán vientos fuertes de componente norte, se sugiere asegurar estructuras ligeras y, en el caso de la navegación, atender estrictamente las indicaciones de la Capitanía de Puerto.

En las regiones de la Mesa del Norte, que comprende Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Zacatecas, y la Mesa Central, conformada por Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán, un sistema anticiclónico permitirá una tarde con temperaturas más altas y tiempo estable; sin embargo, no debe bajarse la guardia debido a que las mañanas y noches continuarán siendo de frías a muy frías con heladas.

"El cuidado de la salud es primordial, por lo que se invita a la población a consumir abundantes líquidos y alimentos ricos en vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico ante estos cambios bruscos de temperatura", dijeron las autoridades.