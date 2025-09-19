Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan

Nunca Don Juan dejó de ser Don Juan.

Si lo hubiera hecho habría terminado siendo nada más don Juan, y su leyenda sería hoy una aburrida historia.

A sus años el caballero sevillano disfruta todavía el calor de una mujer. Bella es la dama, aun en el otoño. Sus ojos guardan los misterios del mar. Sus cabellos son blancos y negros como un recuerdo de amor. Su voz canta igual que el agua. Sus manos poseen inéditas caricias.

Al lado de ella Don Juan bebe el mejor vino que hay sobre la tierra: el que la mujer ofrece al hombre. Si otro vino hay más bueno Dios se lo guardó para él.

Anoche el hidalgo estuvo en el lecho de la dama. Durante el sueño que siguió al deleite un ángel le dijo que si salía de ahí lo llevaría al Cielo, Don Juan lo amenazó con enviarlo a los infiernos.

Y es que él ha estado en todos los paraísos que en la mujer residen.

No necesita otro paraíso.

¡Hasta mañana!...