SSN registra sismo de 4.0 en Guerrero

Autoridades mantienen vigilancia ante posibles afectaciones por el sismo.

Por El Universal

Enero 11, 2026 10:39 a.m.
A
SSN registra sismo de 4.0 en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este domingo, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de magnitud 4.0, con epicentro 11 kilómetros al noroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 8:06 horas de este 11 de enero de 2026, con una profundidad de 9 kilómetros, y fue localizado en las coordenadas latitud 16.83 y longitud -99.48.

Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas, aunque autoridades de Protección Civil mantienen un monitoreo en la zona para descartar afectaciones.

Las autoridades exhortaron a la población a conservar la calma, revisar posibles afectaciones en viviendas y seguir las recomendaciones de Protección Civil, así como mantenerse informada a través de fuentes oficiales ante cualquier actualización.

