Subastarán casa de El Mochomo en Culiacán, Sin.

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Ciudad de México.- No sólo es la última guarida de "El Mencho", el gobierno federal también subastará la vivienda en donde fue detenido el narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva, alias "El Mochomo", en Culiacán, Sinaloa.

En la subasta que realizará el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) este viernes 28 de mayo se detalla que la casa del exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva, detenido en enero de 2008, tendrá un precio de venta de salida de un millón 953 mil pesos.

La casa de dos pisos a subastarse está dentro de un terreno de 124 metros localizada en la calle Juan de la Barrera número 1970, colonia Burócratas, en el norte de Culiacán.

Ubicada en el lote número 18, se indica que esta casa fue transferida al Indep por la Fiscalía General de la República (FGR), antes PGR.

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El pasado domingo, El Universal reveló que el Indep subastará un terreno dentro del exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Tapalpa, Jalisco, el mismo en donde cayó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el cual tiene un precio base de venta de casi 13 millones de pesos.

Las 11 fotografías que difunde el Indep para promover la citada subasta de la casa de Alfredo Beltrán Leyva muestra que está abandonada y saqueada, pues incluso la taza de baño y toda la instalación eléctrica ha sido robada.

La puerta de madera está destruida y los restos, tirados en el piso lleno de polvo, tierra y mucha basura.

La casa pintada de blanco, rojo y amarillo también carece de ventanas de vidrio y lo mismo ocurre con los enchufes de electricidad. Incluso, los cables del medidor, ubicado a un costado de la puerta a la calle, ha sido destruido, presuntamente para vender el cobre de los cables de electricidad.

El portón eléctrico que alguna vez se activó para que entraran y salieran los autos de lujo del exnarcotraficante está viejo y oxidado, junto a restos de maleza que se apila por el nulo mantenimiento que se le ha dado a la casa.

En 2009, sobre este portón fue escrito el mensaje "Te amo, Mochomo. Te extrañamos. Tu niña que te ama", el cual presuntamente fue escrito por una de sus hijas.