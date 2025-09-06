Suman 17 muertes por sarampión en Chihuahua

Las muertes por casos de sarampión en el estado de Chihuahua, se incrementaron a 17 en la última semana, informó este sábado a EL UNIVERSAL, la Secretaría de Salud.

La dependencia detalló, que se registró en la última semana el deceso de un menor de 8 meses de edad de la etnia rarámuri a causa de complicaciones por Sarampión.

La defunción ocurrió el día de 29 de agosto en el municipio de Cuauhtémoc, y según los padres del menor son originarios del municipio de Urique.

El menor no contaba con antecedentes de vacunas, según se detalló.

Hasta este sábado, la Secretaría de Salud en esta entidad, contabiliza un total de 4 mil 112 contagios, así como 17 defunciones por sarampión.

De enero hasta el corte de la estadística, se acumulan 15 personas hospitalizadas.

El mayor número de contagios se acumula en los municipios de Cuauhtémoc, Chihuahua capital y Nuevo Casas Grandes.

Actualmente en la entidad se realizan jornadas de vacunación en todos los municipios, incluidos la zona serrana, para inmunizar al total de la población.

Por ejemplo, este sábado, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, llevaron a cabo una jornada especial de vacunación contra el sarampión en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), como parte de la estrategia de control y prevención de esta enfermedad.

El módulo, instalado en la avenida Universidad Tecnológica 3051, colonia Lote Bravo, brindó atención desde las 9:00 horas a estudiantes y ciudadanía en general que aún tenían pendiente completar su esquema de vacunación.

Durante la jornada, personal médico aplicó dosis doble viral (SR) y triple viral (SRP), de acuerdo con la edad y necesidades de cada paciente, priorizando a personas de 6 meses a 49 años.

Rogelio Covarrubias Gil, director médico del Distrito de Salud II Juárez, destacó que este tipo de acciones refuerzan la cobertura en estudiantes ante el regreso a clases, al tiempo que permiten que la comunidad en general cuente con una protección adecuada contra el sarampión.

La Secretaría de Salud recordó que la vacuna contra el sarampión sigue disponible en los 23 Centros de Salud de la Zona Norte, así como en el módulo del Distrito de Salud II Juárez, en un horario de 8:00 a 13:30 horas.