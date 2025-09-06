Ejecutan aprehensión contra menor por homicidio en Charcas

logo pulso
Habría lesionado a su víctima con un arma punzocortante el pasado 3 de septiembre

Por Pulso Online

Septiembre 06, 2025 01:45 p.m.
A
Personal de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí (FGE) ejecutó una orden de aprehensión en contra del menor de edad, señalado por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

El imputado, en una presunta disputa, habría lesionado con un arma punzocortante a un joven el pasado 3 de septiembre, en el barrio La Clavellina, del municipio de Charcas, hecho que derivó en el fallecimiento de la víctima.

Por lo tanto, agentes del Ministerio Público iniciaron las indagatorias correspondientes y, una vez integrados los datos de prueba a la carpeta de investigación, presentaron el caso ante la autoridad judicial, quien emitió la orden de aprehensión en contra del señalado.

Al ser informados del ordenamiento judicial, elementos de la PDI, mediante los protocolos correspondientes, realizaron la detención del señalado, a quien se le informó sobre el documento oficial en su contra, así como de sus derechos constitucionales.

Tras una valoración médica, el imputado fue trasladado a un centro de internamiento juvenil en la capital potosina, donde estará a disposición de la autoridad judicial que lo solicita y que definirá su situación legal en las próximas horas.

