logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

T-MEC le hace bien a México y EU, los aranceles afectan: Sheinbaum

Por El Universal

Septiembre 06, 2025 02:42 p.m.
A
Claudia Sheinbaum/ Foto: Archivo

Claudia Sheinbaum/ Foto: Archivo

En Durango, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) "le hace mucho bien a ambos países" y reiteró que la imposición de aranceles afectaría tanto a la economía mexicana como a la estadounidense.
Acompañada por el gobernador priista Esteban Villegas, la mandataria recordó que, a inicios de este año, surgió la amenaza de que Washington impusiera aranceles a México. Ante ello, dijo, su administración optó por mantener la serenidad.
"Ha sido un año que parecía muy complejo. En marzo, cuando fue la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos dijo que iba a haber aranceles para México, siempre dijimos: hay que actuar con cabeza fría, con mucho temple", señaló.
Subrayó que su estrategia fue convencer al gobierno estadounidense de que era preferible la coordinación en distintos temas, entre ellos la seguridad, a la confrontación comercial. "Tenemos que convencer al presidente y al gobierno de los Estados Unidos que es mejor trabajar conjuntamente (...) porque le hace mucho bien a México y Estados Unidos el tratado comercial. Poner aranceles siempre va a afectar a Estados Unidos y va a afectar a México", sostuvo.
Sheinbaum resaltó además que México mantiene, en promedio, uno de los niveles más bajos de aranceles en el mundo, lo que atribuyó a decisiones estratégicas tomadas en el marco del T-MEC.
"Muy importante: una relación de respeto con Estados Unidos, pero nunca de subordinación. Siempre dijimos: nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. México es un país libre, independiente y soberano", expresó.
La presidenta enfatizó también la fuerza cultural y laboral de la nación. "Somos potencia cultural, y las mexicanas y los mexicanos somos hombres y mujeres trabajadores que siempre salimos adelante. Por eso, en este mes de la patria, septiembre de 2025, gritamos con alegría que México es un país libre, independiente y soberano", dijo ante los asistentes.
El acto en Durango formó parte de la gira que realiza la jefa del Ejecutivo federal con motivo de su primer informe de gobierno, en la que ha insistido en que su administración mantiene una política exterior basada en el respeto mutuo y la defensa de la soberanía nacional.
Durante el evento, Sheinbaum anunció que ante el cierre de la frontera con Estados Unidos por la presencia del gusano barrenador en el territorio nacional se hará una inversión de 700 millones de pesos para la producción de carne en los estados de Durango, Coahuila y Sonora.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

T-MEC le hace bien a México y EU, los aranceles afectan: Sheinbaum
T-MEC le hace bien a México y EU, los aranceles afectan: Sheinbaum

T-MEC le hace bien a México y EU, los aranceles afectan: Sheinbaum

SLP

El Universal

CDMX lanza pase turístico para vehículos foráneos con ventajas en movilidad
CDMX lanza pase turístico para vehículos foráneos con ventajas en movilidad

CDMX lanza pase turístico para vehículos foráneos con ventajas en movilidad

SLP

El Universal

Permite circular sin restricciones del Hoy No Circula por 3, 7 o 14 días; se tramita en línea con requisitos específicos y sujeto a condiciones

Segundo ataque con explosivos contra patrulla de Mazatlán en menos de una semana
Segundo ataque con explosivos contra patrulla de Mazatlán en menos de una semana

Segundo ataque con explosivos contra patrulla de Mazatlán en menos de una semana

SLP

El Universal

Autoridades reportan que no hubo lesionados; edil de Mazatlán pide a la Fiscalía identificar a los responsables

Gobierno de México anuncia descuentos de hasta 50% por el Mes del Testamento
Gobierno de México anuncia descuentos de hasta 50% por el Mes del Testamento

Gobierno de México anuncia descuentos de hasta 50% por el Mes del Testamento

SLP

El Universal

Durante septiembre, las notarías ofrecen asesoría gratuita y tarifas reducidas para proteger el patrimonio y garantizar herencias seguras