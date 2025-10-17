logo pulso
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Suman 72 personas fallecidas por intensas lluvias en 5 estados

Esto, de acuerdo con el portal del Gobierno de México sobre las afectaciones

Por El Universal

Octubre 17, 2025 11:13 a.m.
A
Suman 72 personas fallecidas por intensas lluvias en 5 estados

El Gobierno de México reporta 72 personas fallecidas, y 48 personas no localizadas a causa de las intensas lluvias que se registraron la semana pasada, principalmente en cinco estados del país.

De acuerdo con el portal del Gobierno de México sobre las afectaciones por lluvias e inundaciones, al corte de las 18:00 horas de este 16 de octubre.

Del total de fallecimientos, Hidalgo reporta 21 personas fallecidas y 29 personas no localizadas; Puebla con 18 personas fallecidas y 5 no localizadas; Querétaro con un deceso.

Veracruz registra 32 personas fallecidas, y 14 personas desaparecidas por las intensas lluvias; San Luis Potosí no reporta ningún caso.

