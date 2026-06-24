Surtirían recetas farmacias privadas

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CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte del Programa Salud Casa por Casa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el surtimiento de medicamentos podría darse cuando haga falta, a través en una red de farmacias privadas y sólo si es barato.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó cómo sería este proceso, que ya está en revisión, para tener medicamento ante una falta.

"Si eres adulto mayor y tienes problema de hipertensión, ya fuiste al centro de salud y por alguna razón se terminaron los medicamentos y todavía no llega el nuevo suministro, entonces si no lo encontraste ahí va a haber lugares en donde estén estas máquinas (expendedoras) que ayuden adicionalmente a los medicamentos básicos, sobre todo para enfermedades crónicas.

"Si ya fuiste al primero y no hay, ya fuiste el segundo, no hay, entonces podrás llegar a la farmacia, alguna red de farmacias privadas que nos garanticen que el medicamento es barato. Porque si no imagínate, se va a generar una perversión de que ´aquí no hay, aquí no hay´, y vas y compras en la farmacia cuatro veces el precio en medicamentos. Eso no podría ser, habría un acuerdo en costos", detalló.

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Puntualizó que se evalúa la opción para adultos mayores.