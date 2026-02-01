Suspendidos los vuelos en globo en Teotihuacán

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Las empresas operadoras de vuelos en globo aerostático en el Valle de Teotihuacán decidieron cancelar todas las actividades programadas para este domingo debido a las condiciones climatológicas desfavorables, principalmente vientos fuertes y variables que persisten en la zona.

La medida preventiva se tomó tras los incidentes registrados apenas ayer cuando al menos tres globos aerostáticos tuvieron que realizar aterrizajes de emergencia en los municipios de Teotihuacán y Acolman.

Uno de ellos cayó sobre una vivienda en el Barrio Purificación, lo que provocó daños materiales en tuberías y una cámara de videovigilancia; los otros dos descendieron en predios cercanos a la zona arqueológica.

Afortunadamente, Protección Civil y Bomberos reportaron saldo blanco, sin lesionados.

Las autoridades y pilotos atribuyeron esos percances al ingreso del frente frío número 32 y su masa de aire ártico asociada, que generó rachas de viento intensas y cambios bruscos en la dirección del aire, condiciones que hacen imposible volar con seguridad en este tipo de aeronaves no motorizadas.

Los operadores de las compañías que ofrecen ese servicio confirmaron que por los protocolos de seguridad, no se autorizaron despegues este amanecer.

En la mayoría de los casos, se ofrece reprogramación del vuelo para los próximos días o reembolso completo, depende de las políticas de cada empresa.

Expertos del sector recordaron que los vuelos en globo solo se realizan con condiciones óptimas de viento (generalmente menores a 10-15 km/h y sin cambios bruscos), visibilidad y estabilidad atmosférica.

Aunque febrero suele ser uno de los meses con mayor tasa de éxito (alrededor del 98% según datos de operadores), eventos como el actual frente frío pueden generar suspensiones.

Turistas nacionales y extranjeros que tenían reservado su vuelo para hoy fueron notificados desde temprana hora vía correo electrónico, mensaje o llamada telefónica.

Las pirámides de Teotihuacán continúan abiertas para visitas terrestres con normalidad.

Protección Civil del Estado de México recomendó a la población extremar precauciones ante la posible continuación de vientos fuertes durante las próximas horas y seguir las indicaciones de las empresas de globos para evitar riesgos innecesarios.

Las actividades se espera que se retomen gradualmente a partir de mañana o martes, siempre y cuando el pronóstico meteorológico mejore.