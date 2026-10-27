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Tomó una buena decisión, asegura CS

Por El Universal

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Tomó una buena decisión, asegura CS
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      Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que Guadalupe Taddei Zavala "tomó una buena decisión" al anunciar su renuncia al Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de los escándalos de supuesta corrupción.

      En su conferencia mañanera de ayer, Sheinbaum Pardo rechazó que esté en riesgo la democracia tras la salida de Taddei del INE y mencionó que tiene que hacerse la auditoría ante las irregularidades en los contratos.

      "La democracia no está en riesgo; al contrario, la democracia se fortalece siempre, pero no podemos cerrar los ojos ante esta idea de la derecha de que ellos son los honestos", externó.

      "Ella toma una buena decisión, para proteger al INE, de separarse del cargo frente a señalamientos que había y que se haga la investigación (...) Que la Auditoría Superior de la Federación haga sus investigaciones y que saque sus conclusiones", declaró.

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      "Tiene que hacerse la investigación, tiene que haber una auditoría para poder revisar las sospechas o los señalamientos que ha habido con relación a abusos o privilegios dentro del INE.

      La titular del Ejecutivo federal condenó la "burla misógina y machista" en contra Taddei Zavala y refirió que "tampoco puede permitirse porque es muy cobarde quien agrede a una mujer, no por lo que hizo como servidora pública, sino por razones personales.

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