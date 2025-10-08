Tormenta Tropical Priscilla Provoca Oleaje de 6 Metros en Cabo San Lucas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Fuertes lluvias y oleaje de hasta 6 metros azotará Cabo San Lucas, en Baja California Sur, ante el paso de la tormenta tropical "Priscilla", que esta tarde mantiene su trayectoria paralela a las costas del estado, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el reporte más reciente de actividad del ciclón, el SMN informó que a las 15:00 horas el sistema se localizó a 335 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de 140 km/h, desplazándose hacia el noroeste a 13 km/h.

Los desprendimientos nubosos del ciclón generarán lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, y ráfagas de viento de hasta 80 km/h en el sur de Baja California Sur.

Mientras, en las zonas costeras, ya se reporta oleaje de entre cinco y seis metros de altura, además de que, en las próximas horas, se prevén posibles encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

En Sinaloa y Nayarit también se esperan intervalos de chubascos y vientos con rachas de hasta 60 km/h, mientras que el oleaje podría alcanzar hasta 3.5 metros en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y de 2.5 metros en Colima.

Las precipitaciones podrían continuar durante las próximas horas, mientras "Priscilla" avanza lentamente sobre el Pacífico y mantiene condiciones adversas para la navegación y las comunidades costeras del sur peninsular.