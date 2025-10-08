Tormenta Tropical Priscilla Provoca Oleaje de 6 Metros en Cabo San Lucas
El SMN advierte sobre la presencia de la tormenta tropical Priscilla y sus efectos en Cabo San Lucas
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Fuertes lluvias y oleaje de hasta 6 metros azotará Cabo San Lucas, en Baja California Sur, ante el paso de la tormenta tropical "Priscilla", que esta tarde mantiene su trayectoria paralela a las costas del estado, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En el reporte más reciente de actividad del ciclón, el SMN informó que a las 15:00 horas el sistema se localizó a 335 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de 140 km/h, desplazándose hacia el noroeste a 13 km/h.
Los desprendimientos nubosos del ciclón generarán lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, y ráfagas de viento de hasta 80 km/h en el sur de Baja California Sur.
Mientras, en las zonas costeras, ya se reporta oleaje de entre cinco y seis metros de altura, además de que, en las próximas horas, se prevén posibles encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En Sinaloa y Nayarit también se esperan intervalos de chubascos y vientos con rachas de hasta 60 km/h, mientras que el oleaje podría alcanzar hasta 3.5 metros en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y de 2.5 metros en Colima.
Las precipitaciones podrían continuar durante las próximas horas, mientras "Priscilla" avanza lentamente sobre el Pacífico y mantiene condiciones adversas para la navegación y las comunidades costeras del sur peninsular.
no te pierdas estas noticias
Tormenta Tropical Priscilla Provoca Oleaje de 6 Metros en Cabo San Lucas
El Universal
El SMN advierte sobre la presencia de la tormenta tropical Priscilla y sus efectos en Cabo San Lucas
Claudia Sheinbaum presenta el Plan México ante empresarios de 17 países
El Universal
El Plan México presentado por Claudia Sheinbaum se enfoca en fortalecer la inversión pública y privada para impulsar el crecimiento económico y garantizar la soberanía alimentaria y energética en el país.
Fiscalía México abre juicio contra piloto Cartel Sinaloa
EFE
Juan Pablo Vargas Báez, conocido como El Chuki, detenido y en prisión preventiva en Cefereso Sonora por delincuencia organizada.