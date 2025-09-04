Tornado en San Cristóbal de las Casas deja 77 viviendas dañadas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (EL UNIVERSAL).- Daños preliminares en 77 viviendas, 25 árboles caídos, dos vehículos afectados y cuatro escuelas encharcadas dejo el paso de un tornado, "culebra" de viento, en San Cristóbal de las Casas, informó la Secretaría de Protección Civil de Chiapas.

Las autoridades suspendieron clases en la escuela secundaria técnica 66, escuela primaria "31 de Marzo", escuela secundaria del estado y el colegio de educación profesional técnica 171.

En la ciudad continúa la atención a la población afectada por las lluvias y los vientos de este martes; asimismo se levanta el registro de evaluación de daños y análisis de necesidades.

Las labores las realizan 250 elementos de Protección Civil Chiapas, de Protección Civil de San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Teopisca, Las Margaritas, La Trinitaria y Comitán de Domínguez.

Ahí también se encuentran brigadas de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Salud y Bomberos.

El gobernador Ramírez Aguilar acudió a San Cristóbal de las Casas a supervisar los daños y "garantizar la protección civil y la tranquilidad de la población".

Afirmó que se trabaja de manera coordinada con el ayuntamiento, el Ejército Mexicano, autoridades de Salud, Bomberos, Policía de Tránsito, la Comisión Federal de Electricidad, y otras para responder de inmediato y restablecer la normalidad.

Las rachas de viento que azotaron la ciudad después del mediodía son conocidas en San Cristóbal de las Casas como "culebras, si bien se trata de un tornado con una clasificación menor, su nombre técnico es tornado.

De acuerdo con expertos y pobladores, estos fenómenos son relativamente ordinarios en San Cristóbal de las Casas, que se encuentra asentada a unos 2 mil 100 metros de altura sobre el nivel del mar.

En un apunte, la Secretaría de Protección Civil estatal informó que este miércoles ocurrió un débil tornado que dejó afectaciones, aunado a un embudo que, aunque no representó peligro, las ráfagas de viento fueron máximas para ocasionar daños.

La formación de tornados o "embudos" en San Cristóbal de las Casas la origina la interacción de aire caliente y húmedo en superficie, y aire frío en altitud junto con fuertes variaciones del viento.