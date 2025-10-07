logo pulso
Tragedia en Celestún: Pescador fallece en accidente de buceo

Accidente marítimo en la costa yucateca: un pescador fallece mientras buceaba en altamar frente a Celestún. Detalles de la tragedia.

Por El Universal

Octubre 07, 2025 03:56 p.m.
A
Tragedia en Celestún: Pescador fallece en accidente de buceo

CELESTÚN, Yuc. (EL UNIVERSAL).- Una jornada trágica tuvo lugar en la costa yucateca, luego de que un pescador perdió la vida tras presentar complicaciones mientras buceaba en altamar frente al puerto de Celestún.

Los primeros reportes indican que el hombre de mar realizaba labores de buceo, a unos 120 kilómetros mar adentro, cuando presentó dificultades para respirar y fuerte dolor en el pecho.

Sus compañeros lo trasladaron de inmediato a la costa, pero en el trayecto perdió el conocimiento y no respondió a los intentos por reanimarlo.

Cuando llegaron al puerto de abrigo de Celestún ya los esperaban paramédicos de la Marina, los cuales solo confirmaron que ya había fallecido y, todo indica, que fue por descompresión.

El cuerpo fue identificado por familiares y entregado a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.

