Marcha de estudiantes en CDMX termina con graves incidentes

Marcha de estudiantes en CDMX termina con graves incidentes

Nacional

Tragedia en Oaxaca: derrumbe fatal en Chilapa

Lluvias provocan tragedia en Oaxaca con derrumbe mortal en Chilapa

Por El Universal

Octubre 03, 2025 03:49 p.m.
Tragedia en Oaxaca: derrumbe fatal en Chilapa

OAXACA, Oax. (EL UNIVERSAL).- Tres personas perdieron la vida debido al derrumbe de una vivienda, provocado por el reblandecimiento de tierra a causa de las constantes lluvias que se han presentado en la región Sierra Sur.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) precisó que estos hechos ocurrieron en la comunidad Chilapa, perteneciente al municipio de San Agustín Loxicha.

De acuerdo con el reporte de la autoridad municipal, las víctimas son dos personas adultas y una menor de edad.

Protección Civil advirtió que además, derrumbes en otras localidades de ese municipio, como: Cerro León, San Francisco, Magdalena, Piedra Quelove, San José la Unión, Llano Maguey, Cerro Canto, Piedra Ancha, Piedra Virgen, Río Santa Cruz, Loma Bonita, Conchuda, Aguacate, Portillo y Las Flores.

Esta misma situación se registra en la agencia municipal de San Andrés Lovene, que pertenece a San Juan Ozolotepec, donde se cayó un poste de luz, por lo cual, la zona quedó sin energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), agregó, labora en el lugar para restablecer el servicio.

SLP

El Universal

Lluvias provocan tragedia en Oaxaca con derrumbe mortal en Chilapa

