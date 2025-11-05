Tras pleito Téllez-Noroña, Sheinbaum destaca disputa de visiones en el país

Tras el enfrentamiento verbal entre la senadora Lilly Téllez y el senador Gerardo Fernández Noroña, en el que la legisladora del PAN lo calificó de "imbécil y cobarde" y le exigió "llorar por el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió no perder de vista "el verdadero fondo del asunto": la disputa entre dos visiones del país.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la Mandataria afirmó que las expresiones altisonantes entre políticos son secundarias frente a lo que representan sus proyectos. "Sí, somos distintos, defendemos proyectos de nación distintos; ellos representan el regreso al pasado, a la guerra contra el narco, a la corrupción, a los privilegios, y nosotros representamos la Cuarta Transformación", señaló.

Sheinbaum subrayó que el modelo que promueve su gobierno se basa en "el amor al pueblo, el bienestar, la inversión pública y el rescate de la obligación del Estado de garantizar educación, salud, vivienda y derechos sociales". En contraste, dijo, la derecha "no cree en los programas de bienestar ni en el principio de ´por el bien de todos, primero los pobres´".

La Presidenta advirtió que quienes hoy defienden la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón buscan "volver a un periodo de violencia e impunidad". Recordó que, según testimonios de ciudadanos de Michoacán, la llamada guerra contra el narcotráfico dejó un legado de miedo y violaciones a derechos humanos.

"Regresar a la guerra contra el narco no es opción, porque está fuera del marco de la ley; fue permiso para matar sin juicio alguno. Eso no sirvió de nada, solo aumentó los homicidios y la violencia", enfatizó.

Sheinbaum también acusó a la oposición de promover "llamados autoritarios" que se acercan al fascismo. "El verdadero autoritarismo es el de la derecha, el que impone la violencia del Estado. Nosotros defendemos la ley y trabajamos por la pacificación del país", afirmó.