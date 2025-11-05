Buscan regular las plataformas de hospedaje

El Congreso del Estado de San Luis Potosí trabaja en la construcción de un marco normativo para regular los hospedajes ofrecidos a través de plataformas digitales como Airbnb.

La iniciativa busca garantizar que los visitantes cuenten con medidas básicas de seguridad, protección civil y atención adecuada durante su estancia, además de establecer criterios claros para la operación de estos servicios dentro del estado, informó la diputada de Acción Nacional (PAN), Aranza Puente Bustindui.

La integrante de la Comisión de Desarrollo Económico comentó que, el proceso de regulación se desarrolla en coordinación con el sector hotelero y la Secretaría de Turismo, con mesas de trabajo en las que se analizan los retos y necesidades de los prestadores de servicios turísticos.

Esta colaboración permitirá equilibrar la operación de los hoteles tradicionales con la de las plataformas digitales, asegurando que ambos sectores puedan beneficiarse y ofrecer servicios seguros a los turistas.

Paralelamente, la diputada trabaja en la modernización de la Ley de Turismo del Estado, con la incorporación de cinco nuevos tipos de turismo: negocios, religioso, pet friendly, parques temáticos y educativo. Aunque estas modalidades ya se desarrollan en la entidad, no estaban formalmente visibilizadas en la legislación. La reforma busca actualizar y ordenar la ley, facilitando el seguimiento de la Secretaría de Turismo y promoviendo un desarrollo turístico más integral y moderno en San Luis Potosí.

Con estas acciones, el Congreso busca reforzar la regulación del sector turístico, garantizar la seguridad de los visitantes y fortalecer la competitividad de San Luis Potosí como destino, reconociendo la riqueza cultural y natural del estado.