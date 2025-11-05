Llaman a comercios a sumarse al Buen Fin

MATEHUALA.- La Cámara Nacional de Comercio, (Canaco) Matehuala realizó el lanzamiento oficial del Buen Fin 2025, la edición XV, que contemplará un calendario extendido de cinco días de promociones, del 13 al 17 de noviembre, donde esperan superar los tres millones de pesos en ventas en la ciudad y los 200 mil millones de pesos a nivel nacional.

En rueda de prensa, encabezada por el presidente de la Canaco Matehuala, Rafael Fernández Santos, acompañado de autoridades estatales y municipales, informaron sobre la edición XV del Buen Fin donde negocios afiliados y no afiliados a la cámara pueden unirse a los cinco días más baratos del año.

Fernández Santos explicó que la Canaco Matehuala abarca la región del Altiplano que consiste en seis municipios: Matehuala, Cedral, Catorce, Vanegas, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz, este año la meta es reforzar el comercio local; los negocios formales interesados en participar pueden inscribirse en la página https://www.elbuenfinconcanaco.com.mx/, sin costo.

Comentó que en las oficinas de la Canaco Matehuala darán asesorías para cualquier dueño de negocio interesado en darse de alta, para los carteles promocionales que identificarán a los comercios participantes habrá un costo representativo.

El año pasado participaron 180 comercios y esperan superar la cifra para este 2025, al igual que las ventas de 3 millones de pesos, los principales giros con mayor inscripción a este fin de promociones son: ropa y calzado, abarrotes, restaurantes, salud e higiene, joyería y regalos y electrónica y tecnología.