Perfilan a viuda de Manzo como alcaldesa

URUAPAN, Mich.- Grecia Itzel Quiroz García, viuda del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, se perfila para ser la alcaldesa sustituta.

Este martes llegó al Congreso del estado de Michoacán la propuesta del Cabildo de Uruapan para que Quiroz García ocupe el cargo, que concluye en 2027. De aprobarse, deberá rendir protesta ante el pleno cameral en la capital del estado.

El legislativo de Michoacán convocó para este miércoles a sesión extraordinaria en la cual se abordará un único punto en el que se dará “lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se designa presidente municipal sustituto del H. Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, por el tiempo que resta para concluir el periodo 2024-2027, elaborado por la comisión de gobernación. Y toma de protesta”, se lee en el documento.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, indicó ayer que el Legislativo estatal ya había sido enterado de la propuesta, para que Grecia Quiroz se quede al frente de la alcaldía de ese Uruapan.

“Vamos a respetar y a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que sea la voluntad del pueblo de Uruapan la que se exprese en la próxima conducción de la gobernabilidad de su municipio”, aseguró la diputada morenista.

Intensifican operativos en Uruapan

Este martes, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán intensificó los operativos en el municipio, principalmente concentrados en la cabecera municipal y alrededores.

El despliegue de decenas de elementos se podía ver en calles y avenidas de la ciudad, donde causaba extrañeza a la población, que desde hace años exigía más seguridad.