Tren transístmico de pasajeros podría reactivarse en mayo

JUCHITÁN, Oax., abril 23 (EL UNIVERSAL).- Tras el cierre de la causa penal 7/2026, relacionada con el descarrilamiento del tren interoceánico, los ferrocarrileros que laboran en

adelantaron que posiblemente en mayo reinicien las operaciones del ferrocarril transístmico de pasajeros.

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De la misma forma, dijeron, se reactivarían las rutas locales de Ciudad Ixtepec-Unión Hidalgo-Salina Cruz, conocido comoy de-Ciudad Ixtepec-Salina Cruz, identificado comoLuego del cierre de la causa penal 7/2026, enlos trabajadores del riel aún están preocupados por su compañero,, maquinista del tren accidentado, quien se escondió antes de ser detenido y que actualmente cuenta con un amparo.Si la jueza de control delen Chiapas, con sede en Cintalapa, Diana Isabel Ivens Cruz, cerró la causa penal, seguramenteobtendrá el beneficio de la libertad, explicaron.El cierre de la causa penal relacionada con el descarrilamiento del tren interoceánico del 28 de diciembre del año pasado, fue resultado del pago de las reparaciones a las familias de las 14 personas que fallecieron y a unos 140 pasajeros que tuvieron lesiones.Actualmente, en la ciudad de, el punto intermedio entre Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, están reiniciando los trabajos, suspendidos en diciembre pasado, para construir ely capacitación para la operación de los trenes del sureste mexicano.