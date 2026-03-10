Trevilla detalla captura y muerte de "El Mencho" en Tapalpa

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), aseguró la mañana de este martes que durante la persecución de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", se le pidió que se entregara; sin embargo, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se resistió hasta el último momento.

Detalles confirmados sobre la persecución

Desde Palacio Nacional, detalló que el objetivo portaba armamento y disparó contra los militares, quienes, al ser agredidos, hicieron uso de sus armas. El mando militar afirmó que los elementos de la institución sí intentaron detenerlo con vida, pero que el mismo criminal peleó hasta el final.

"Se intentó, pero se estaba muriendo nuestra gente. Ellos tienen todo el derecho de usar las armas para defenderse", respondió al ser cuestionado sobre por qué no se hizo lo posible para capturar a "El Mencho" vivo, pues se trataba de un objetivo clave.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Trevilla Trejo agregó que la situación era complicada por la propia lógica y las características del líder del CJNG. "Por las características de este delincuente, era poco probable que se entregara", aseguró en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Acciones de la autoridad y consecuencias

Asimismo, explicó que la persecución de Oseguera Cervantes constó de dos fases, en las cuales se registraron bajas por parte de las fuerzas federales. En total, fallecieron dos oficiales y un elemento de tropa durante el cumplimiento de su deber.

Tras el cese al fuego el pasado domingo 22 de febrero, añadió el Secretario de la Defensa, el personal de sanidad brindó los primeros auxilios tanto a "El Mencho" como a otros dos militares heridos. Posteriormente, todos fueron trasladados vía helicóptero para recibir atención médica.

LEA TAMBIÉN Trevilla llama a unidad nacional Las Fuerzas Armadas son siempre leales, resalta el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo

Por último, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya realizó la necropsia correspondiente y los peritajes sobre la mecánica de los hechos para concluir con las investigaciones legales.