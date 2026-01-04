UAM condena intervención militar de EE.UU. en Venezuela
La Universidad Autónoma Metropolitana rechaza las acciones militares de EE.UU. en Venezuela y aboga por la soberanía del país.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) condenó las acciones militares contra la República Bolivariana de Venezuela por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos de América y consideró indispensable privilegiar las vías diplomáticas, el diálogo y la mediación como mecanismos para la resolución de conflictos.
"Desde su compromiso histórico con la paz, los derechos humanos y la libre autodeterminación de los pueblos, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) expresa su solidaridad con la nación venezolana para que sea respetada su soberanía", expresó en un comunicado
UAM condena intervención militar de EU en Venezuela; expresa su solidaridad con el país frente a "estas agresiones que violan la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), vulneran la integridad y seguridad del pueblo venezolano y ponen en riesgo la estabilidad de la región latinoamericana".
no te pierdas estas noticias
UAM condena intervención militar de EE.UU. en Venezuela
El Universal
La Universidad Autónoma Metropolitana rechaza las acciones militares de EE.UU. en Venezuela y aboga por la soberanía del país.
Sismo de magnitud 4.0 sacude Guerrero
El Universal
San Marcos en alerta tras sismo reportado por SSN. Más información sobre el evento telúrico.
LO acusa de tirano a Trump
El Universal
La oposición lo tunde por sus opiniones contra el mandatario