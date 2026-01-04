logo pulso
UAM condena intervención militar de EE.UU. en Venezuela

La Universidad Autónoma Metropolitana rechaza las acciones militares de EE.UU. en Venezuela y aboga por la soberanía del país.

Por El Universal

Enero 04, 2026 01:02 p.m.
A
UAM condena intervención militar de EE.UU. en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) condenó las acciones militares contra la República Bolivariana de Venezuela por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos de América y consideró indispensable privilegiar las vías diplomáticas, el diálogo y la mediación como mecanismos para la resolución de conflictos.

"Desde su compromiso histórico con la paz, los derechos humanos y la libre autodeterminación de los pueblos, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) expresa su solidaridad con la nación venezolana para que sea respetada su soberanía", expresó en un comunicado

UAM condena intervención militar de EU en Venezuela; expresa su solidaridad con el país frente a "estas agresiones que violan la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), vulneran la integridad y seguridad del pueblo venezolano y ponen en riesgo la estabilidad de la región latinoamericana".

