UNAM inicia hoy examen en CDMX

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Ciudad de México.- Tras concluir la aplicación del Examen de Control Presencial en sedes foráneas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará del 17 al 19 de agosto tres jornadas consecutivas de evaluación en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, donde miles de aspirantes buscarán una de las 21 mil 962 plazas disponibles para ingresar a licenciatura. Los resultados se darán a conocer a finales de agosto a través de los canales oficiales de la institución.

La máxima casa de estudios cerró este domingo la tercera y última jornada de aplicación en sedes foráneas con la evaluación realizada en Tijuana, Baja California, donde participaron aspirantes provenientes de esa entidad, así como de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, NL y Tamaulipas.

Al igual que ocurrió previamente en León, Guanajuato, y Oaxaca, las y los sustentantes resolvieron una prueba de 120 reactivos en formato digital mediante tabletas sin conexión a internet y bajo supervisión presencial permanente.

Concluidas las jornadas en sedes foráneas, la UNAM concentrará la recta final del Examen de Control Presencial en la CDMX.

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Las evaluaciones se llevarán a cabo los días 17, 18 y 19 de agosto en el Palacio de los Deportes, con tres turnos diarios: de 9:00 a 12:00 horas, de 13:00 a 16:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.