UNAM sigue con la asignación de citas

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Ciudad de México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que continúa el proceso de asignación de citas para los aspirantes a realizar el examen de control presencial, a realizarse del 12 al 19 de agosto, con el registro de 43 mil 619 personas, es decir, 74.3% de los aspirantes.

En un comunicado, la Dirección General de Administración Escolar informó que desde las 14:00 horas del pasado viernes y hasta las 15:00 horas de este domingo, 43 mil 619 aspirantes, que representan 74.3% del total, han obtenido su cita con fecha, sede y horario para la aplicación de su evaluación.

Detalló que a fin de que los participantes completen este registro, la plataforma TU SITIO seguirá habilitada permanentemente para generar citas hasta un día antes del inicio de la aplicación de los exámenes en cada sede.

Ante la inconformidad, algunos aspirantes aceptados en el fallido examen de admisión a la licenciatura convocaron para este lunes otra movilización, a fin de exigir que se respeten sus resultados y rechazar la evaluación presencial que se tiene prevista.

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