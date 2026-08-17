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Universidades privadas suben colegiaturas 5.8%

Por El Universal

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Universidades privadas suben colegiaturas 5.8%
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      Ciudad de México.- Las colegiaturas en universidades privadas subieron 5.8% durante julio y es el tercer año consecutivo en que superan la inflación nacional, indicador que el mes pasado tuvo una tasa de 3.1%.

      Los servicios de estas instituciones se encarecen a mayor velocidad que las preparatorias, la enseñanza adicional y las carreras cortas, de acuerdo con la información disponible en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Sin embargo, el alza de las universidades es menor a las guarderías, estancias infantiles, primarias y secundarias, mencionó el coordinador de Datos de México, ¿cómo vamos?, Axel Eduardo González Gómez.

      Incluso fueron superiores al alza de los artículos escolares, como libros y papelería, que en julio pasado se incrementaron 3.4 por ciento.

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      "Las colegiaturas suben prácticamente el doble que el material que se pide en las instituciones educativas", señaló.

      González Gómez afirmó que el aumento también depende de la ciudad en la que se encuentre la institución.

      Al analizar las 55 ciudades que monitorea el Inegi, encontró que los mayores incrementos en todos los niveles educativos se dieron en Fresnillo, Zacatecas, y Tulancingo, Hidalgo. En tanto, las menores alzas se registraron en Tijuana, Baja California, y Esperanza, Sonora.

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