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Usaron 200 kilos de explosivos de minas en ataque

Grupos criminales cobran cuota y también extraen minerales en las minas zacatecanas

Por El Universal

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Usaron 200 kilos de explosivos de minas en ataque
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      Zacatecas, Zac.- Autoridades federales detectaron que los 200 kilos de explosivos utilizados en el coche bomba que estalló frente a la estación de policía de Ojocaliente, Zacatecas, son de los que utilizan los cárteles en las minas que controlan para extraer metales y minerales que después intercambian por precursores químicos para elaborar de drogas sintéticas.

      El Gabinete de Seguridad federal rastrea cómo el grupo criminal, al parecer el Cártel Jalisco Nueva Generación, adquirió el material para cometer el atentado, como una de las líneas de investigación para dar con el resto de los responsables, incluido el autor intelectual, comentaron fuentes oficiales.

      Por ser una entidad históricamente minera, en Zacatecas se manejan explosivos diversos en el sector acechado desde hace años por los grupos criminales que cobran cuota y también extraen minerales.

      La mañana de este viernes, durante la presentación de resultados del gabinete de Seguridad en Zacatecas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que este evento —ocurrido el pasado 30 de agosto— destaca como uno de los de mayor magnitud dentro de los 23 ataques con coches bomba registrados en la entidad durante la presente administración federal.

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      El funcionario federal detalló que la carga explosiva fue montada sobre un vehículo robado en Jalisco y atribuyó el ataque a la disputa territorial que sostiene el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra el Cártel del Pacífico por el control de las rutas ilícitas en la zona.

      La detonación dejó un saldo de 11 personas lesionadas —una aún hospitalizada—, 10 viviendas con daños severos, 53 afectaciones menores en inmuebles y 15 vehículos siniestrados.

      Derivado de labores de inteligencia, las autoridades lograron la detención de Juan Pedro "N", señalado como el autor material de colocar el artefacto y a quien se le aseguraron granadas, cartuchos y sustancias ilícitas. Posteriormente, la fuerza pública capturó a Hipólito "N" y Miguel "N", vinculados a labores de vigilancia y "halconeo" para la célula delictiva responsable del ataque.

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