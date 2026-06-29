Va el PAN contra crimen organizado

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Ciudad de México.- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, afirmó que, como parte de las 111 Soluciones para México, se proponen medidas firmes y concretas para recuperar la paz, fortalecer el Estado de derecho y enfrentar con determinación al crimen organizado, después de un eslogan del gobierno tan dañino como el de "abrazos y no balazos" del expresidente Andrés M. López Obrador.

Entre las medidas de seguridad, destacó la propuesta de establecer cadena perpetua para los funcionarios públicos que colaboren con grupos criminales, al considerar que la narcopolítica representa una de las mayores amenazas para la tranquilidad de las familias, la seguridad nacional, la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones.

Plantea la construcción de una megaprisión de máxima seguridad para aislar a los líderes criminales, impedir que sigan operando desde los centros penitenciarios y garantizar que quienes han lastimado al país enfrenten, por el bien de la patria, consecuencias ejemplares.

Romero Herrera sostuvo que estas propuestas forman parte de la agenda nacional presentada por el PAN para devolver la tranquilidad a las familias mexicanas y reconstruir las capacidades del Estado.

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