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Va Morena por 30 millones de votos

Por El Universal

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Va Morena por 30 millones de votos
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigencia nacional de Morena, a cargo de Ariadna Montiel, tiene lista su estrategia organizativa partidista de cara a los comicios de 2027, que obliga a quienes trabajan para el partido a asegurar 30 millones de votos.

      El documento, es entregado a los aspirantes a coordinaciones estatales, distritales y federales, y establece metas obligatorias, así como la advertencia de emitir las bajas de quienes no las alcancen.

      "A la par de los procesos de selección de coordinaciones estatales, distritales y federal se llevará a cabo una estrategia territorial a partir de las siguientes acciones. Objetivo: asegurar 30 millones de votos mediante visitas casa por casa", señala el documento.

      Como parte del plan, los coordinadores operativos territoriales (COT) de Morena, cuya función principal es garantizar el trabajo político en calles y colonias, así como la integración de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en sus respectivas comunidades, estarán obligados a visitar 15 casas diariamente y serán despedidos si no lo logran.

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      "Evaluaciones: se realizarán evaluaciones de cada COT y enlaces distritales. Cada COT tiene como meta visitar 15 hogares diarios. Quien no alcance las metas será dado de baja", se puntualiza.

      La estrategia organizativa partidista prevé la distribución del periódico Regeneración, con 15 millones de ejemplares.

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