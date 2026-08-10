Van por renombrar el Paso de Cortés

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San Nicolás de los Ranchos, Pue.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó cambiar el nombre del Paso de Cortés por Paso de los Pueblos Indígenas, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora cada 9 de agosto.

Firmó un decreto para establecer que cada segundo domingo de agosto se lleve a cabo la Jornada Nacional de Reforestación.

Desde la localidad de Santiago Xalitzintla, la Mandataria destacó que antes de la llegada del español Hernán Cortés las comunidades y pueblos indígenas establecieron el camino hacia los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, ahora también entrada al Parque Nacional de esta región.

"Resulta que estamos en el llamado Paso de Cortés. Fue por aquí que Hernán Cortés, después de la masacre de Cholula, pasó hacia Tenochtitlán. Y este día les propongo que dejemos de llamar Paso de Cortés a este territorio, porque por aquí pasaron los pueblos mucho antes. Así que el día de hoy (...) llamemos a este, Paso de los Pueblos Indígenas", declaró este domingo.

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Al citar al biólogo Víctor Manuel Toledo, la mandataria mexicana expresó que las zonas más conservadas del territorio mexicano son las áreas que ocupan las comunidades y territorios de los pueblos indígenas.