Van por renombrar el Paso de Cortés
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
San Nicolás de los Ranchos, Pue.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó cambiar el nombre del Paso de Cortés por Paso de los Pueblos Indígenas, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora cada 9 de agosto.
Firmó un decreto para establecer que cada segundo domingo de agosto se lleve a cabo la Jornada Nacional de Reforestación.
Desde la localidad de Santiago Xalitzintla, la Mandataria destacó que antes de la llegada del español Hernán Cortés las comunidades y pueblos indígenas establecieron el camino hacia los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, ahora también entrada al Parque Nacional de esta región.
"Resulta que estamos en el llamado Paso de Cortés. Fue por aquí que Hernán Cortés, después de la masacre de Cholula, pasó hacia Tenochtitlán. Y este día les propongo que dejemos de llamar Paso de Cortés a este territorio, porque por aquí pasaron los pueblos mucho antes. Así que el día de hoy (...) llamemos a este, Paso de los Pueblos Indígenas", declaró este domingo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al citar al biólogo Víctor Manuel Toledo, la mandataria mexicana expresó que las zonas más conservadas del territorio mexicano son las áreas que ocupan las comunidades y territorios de los pueblos indígenas.
no te pierdas estas noticias
Citlalli Hernández rechaza iniciativa de réplica en mañaneras
El Universal
La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena defiende las conferencias matutinas ante la propuesta del PAN.
UNAM asigna citas para examen presencial a 74% de aspirantes
El Universal
Por primera vez, la UNAM habilita tres sedes fuera de Ciudad de México para facilitar el acceso.
Fallece Maximiliano Leonardo Asturias, fundador de Farmacias del Ahorro
El Universal
El empresario guatemalteco dejó una huella importante en la industria farmacéutica mexicana.