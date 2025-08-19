logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Ve Sheinbaum insidia en críticas a Beatriz GM

Acusó que medios no hablen de la reducción de la pobreza

Por El Universal

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Ve Sheinbaum insidia en críticas a Beatriz GM

“¡Qué coraje le tienen al presidente Andrés Manuel López Obrador, es increíble, de dentro y de fuera, las derechas, los conservadores no pueden entender el fenómeno mexicano, político, social!”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum al acusar críticas desde el extranjero.

En su conferencia mañanera de este lunes 18 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que la Presidenta tiene solo un amo, que es el pueblo de México que se empoderó, “y eso fue gracias a la Cuarta Transformación”.

Acusó que medios no hablan de temas como que 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza ni que los homicidios se redujeron en 25%.

“¿Por qué no hablan de una estrategia que es parte de la Cuarta Transformación? No, de eso no le interesa hablar. Es una elucubración y una construcción que está solamente en su cabeza y que tiene un objetivo: Hacer propaganda en contra nuestra o generar insidias adentro de nuestro movimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Solo que se van a quedar con las ganas, afuera y adentro. Todos aquellos que quieren que le vaya mal al pueblo de México, al pueblo de México no le va a ir mal porque hay un gobierno que está con el pueblo, así de sencillo y eso no va a cambiar”, expresó.

Sobre la idea de “separarse” del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que lucharon juntos: “Somos parte de un movimiento de transformación”.

“No hemos traicionado y 

no traicionaremos los principios de la 4T”.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el apoyo que tiene de la población mexicana es porque su Gobierno no ha traicionado y no traicionará los principios de la llamada Cuarta Transformación.

La Mandataria federal advirtió que México no regresará, aunque muchos en la oposición lo añoren, al sistema pasado.

“El apoyo de la gente es porque no hemos traicionado y de una vez que sepan que no vamos a traicionar, que nuestros principios son sólidos, que nosotros ganamos una elección hablando de la Cuarta Transformación, de la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación y que la gente está contenta con ello.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Beatriz Gutiérrez niega que se irá a vivir a España
Beatriz Gutiérrez niega que se irá a vivir a España

Beatriz Gutiérrez niega que se irá a vivir a España

SLP

El Universal

Rechazó versión de diario ABC que dijo que residiría en lujoso barrio madrileño

Sufre Acapulco por muerte de peces
Sufre Acapulco por muerte de peces

Sufre Acapulco por muerte de peces

SLP

EFE

Matan a dos en un ataque en San Miguel de Allende
Matan a dos en un ataque en San Miguel de Allende

Matan a dos en un ataque en San Miguel de Allende

SLP

El Universal

La agresión ocurrió durante una fiesta patronal

Balean a cinco hombres en Culiacán
Balean a cinco hombres en Culiacán

Balean a cinco hombres en Culiacán

SLP

El Universal