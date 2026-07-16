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Veracruz liquida una deuda histórica

Por El Universal

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Veracruz liquida una deuda histórica
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      XALAPA, Ver.- Un total de 199 municipios veracruzanos, con el apoyo del Gobierno del Estado, lograron pagar anticipadamente una deuda histórica por concepto de bursatilización de partidas presupuestales federales.

      Con un pago de poco más de mil 500 millones de pesos se efectuó la extinción de la deuda impagable que fue contratada bajo auspicio del gobierno del priista Fidel Herrera Beltrán.

      Y es que la bursatilización fue contratada por mil 208 millones de pesos; sin embargo, debido a su estructura financiera —con deuda indexada a UDIS, sobretasas de interés superiores al mercado y un esquema de retención de participaciones—, los municipios habían pagado ya 2 mil 573 millones de pesos.

      Además, de mantenerse vigente, los municipios todavía tendrían que cubrir otros 2 mil 266 millones hasta 2036.

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      La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García anunció la extinción total de la deuda bursátil con recursos que fueron hallados en distintos fideicomisos, por lo que los municipios no tuvieron que pagar recurso alguno.

      Detalló que recuperaron mil 085 millones de pesos localizados en cuentas del fideicomiso, de ahí que solo el Gobierno del Estado aportó 500 millones.

      "Recuperamos el dinero. Hoy todos los municipios están liquidados; no tienen que pagar ni un peso. La bursatilización no termina en 2036 ni en 2030: termina hoy", afirmó.

      Como parte de la revisión del fideicomiso, el Gobierno del Estado identificó tres cuentas  que concentraban recursos no transparentados a los municipios ni al propio Estado por mil 085 millones de pesos.

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