Verde y PT prevén votar a favor del Plan B: Manuel Velasco

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- En víspera del debate sobre el

de la

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, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde en el Senado,, reconoció que uno de los escenarios que se vislumbran es que se presente una reserva para dejar fuera el tema de la revocación de mandato.Fuentes legislativas informaron que elsería quien presente la reserva.En entrevista de medios,informó que toda su bancada votará en favor del dictamen en lo general, incluido el senador, quien se reservaría el artículo relacionado con la revocación de mandato."Nosotros vemos que en lo general la posición de la, dey deles que vamos a ir a favor en lo general, pero bien lo dijo la presidenta hoy en la mañana, pueden haber ciertos artículos que se puedan reservar y ahí ya cada fracción va a definir su posición."En el caso específico de nosotros, como lo hablé con ustedes desde hace ya un par de semanas, en el Verde somosque vamos a ir a favor. Bueno, vamos a iry un senador posiblemente en un artículo se reserve", indicóseñaló que hay queporque todavía"Vamos a esperar, porque se están haciendo lospara que podamos, que es lo deseable, que es lo que queremos laque integramos la coalición", señaló.