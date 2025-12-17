logo pulso
Vinculado a proceso por homicidio calificado de estilista en CDMX

La detención del imputado se llevó a cabo tras ser señalado como responsable de vigilancias previas al asesinato del estilista Micky Hair en CDMX.

Por El Universal

Diciembre 17, 2025 02:32 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- José Eduardo Balvanera Villaseca fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en contra del estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, también conocido como "Micky Hair".

Durante una audiencia realizada la mañana de este miércoles en los juzgados orales de Doctor Lavista, un juez de control determinó que existen elementos suficientes para la vinculación a proceso.

El juzgador impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá interno en el Reclusorio Oriente.

Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El imputado fue detenido el 16 de diciembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) en calles de la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con las autoridades, José Eduardo Balvanera Villaseca es señalado como la persona que realizó vigilancias previas en la zona donde fue asesinado el estilista, el 29 de septiembre, como parte de los actos previos al homicidio.

