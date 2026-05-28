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Violencia provoca 4 muertos en Sinaloa

Por El Universal

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Violencia provoca 4 muertos en Sinaloa
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      Culiacán, Sin.- En la capital del estado se registró un nuevo ataque a un negocio, el tercero en el transcurso del miércoles. Hombres armados se introdujeron a una imprenta instalada en un inmueble de dos pisos, en la colonia Los Pinos y le prendieron fuego.

      Pocas horas antes de este hecho, una clínica médica privada ubicada en la calle Amado Nervo, de la colonia Hidalgo, en la parte oriente de la capital del estado, fue atacada a balazos por personas desconocidas quienes le prendieron fuego a un vehículo que se encontraba estacionado, por lo que el fuego se propagó rápidamente. Personal de bomberos que llegó a sofocar el fuego rescató a tres empleadas que quedaron dentro de la clínica, las cuales solo presentaban crisis nerviosa.

      Durante la madrugada del miércoles, los cuerpos de auxilio fueron alertados sobre un incendio en una estética de belleza llamada "Estef Cosmétic" ubicada en la calle del Estado de Puebla y la avenida Sinaloa, en el fraccionamiento Las Quintas, sin que se reportaran personas lesionadas.

      En tanto, la mañana del miércoles fueron localizados los cuerpos de dos hombres, decapitados y desmembrados dentro de maletas de viaje, en Culiacán.

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      Este hallazgo se produjo un día después de que, en las gradas de un campo de futbol de pasto sintético, en la sindicatura de Tepuche, en Culiacán, fueron abandonados los cuerpos de dos jóvenes.

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