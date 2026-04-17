Yucatán reporta 8 mil casos de Parkinson en 2026

MÉRIDA, Yuc., abril 17 (EL UNIVERSAL).- Especialistas advierten que la

en

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

mantiene unay enfrenta unAl respecto, el, quien ofreció una cátedra en la, señaló que en el estado se estiman, dentro de los más de 400 mil registrados en México.Explicó que el Parkinson es unquey sus signos más visibles incluyeny alteraciones en la postura y el equilibrio.Indicó que también existen, que pueden aparecer antes, entre ellos, se encuentran, dificultad para hablar y"Elmás importante es lay los casos van en aumento. El diagnóstico se realiza con base en criterios clínicos", puntualizó.Advirtió que un número considerable de personas no recibe diagnóstico, por lo que "esta enfermedad se asocia cona servicios de salud, sobre todo en"."El Parkinson enpresentatemprana. Laoportuna retrasa el inicio de tratamientos que pueden", manifestó Leal Ortega.Sin embargo, señaló que existen terapias que ayudan a controlar los síntomas, como pueden sery procedimientos como la"No hay un tratamiento que pueda revertir la, que causa el Parkinson, sin embargo, hay múltiples", afirmó.