El espectáculo más bajo

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Esta semana, en la Asamblea General de la ONU, se percibía una sensación ineludible de que el orden mundial está fuera de control y arremete tanto contra factores externos como contra las propias estructuras que sostienen un «orden internacional basado en normas» —sea lo que sea que esto signifique hoy en día—. Desde el abandono masivo de la sala durante el discurso del presidente israelí Benjamin Netanyahu y las airadas críticas de Lula da Silva (Brasil) a la injerencia externa en las elecciones de su país, hasta el aprovechamiento de la ocasión por parte de Javier Milei para reclamar insistentemente las islas Malvinas; pasando por las voces de líderes mundiales que alertan sobre las crecientes repercusiones del conflicto entre Estados Unidos e Irán, del conflicto entre Israel y Palestina y de las tensiones persistentes en torno a Ucrania y Rusia. Y así continúa la situación.

Plenamente, estamos en un punto de descontrol, y mientras, demasiados líderes se centran en su propio contexto particular, buscando lograr pequeñas victorias y sin percibir la perspectiva general de un mundo en crisis. Un indicio de la gravedad de la situación es que, entre las superpotencias mundiales, los tonos más mesurados provienen de Pekín. Pero China sabe muy bien que la mejor manera de influir en la estructura de poder global es a través de corrientes subterráneas y a largo plazo.

Una ausencia notable en medio del revuelo fue la de la presidenta Claudia Sheinbaum. «Hay momentos y momentos en los que uno decide ir o no ir. Consideré que este no era el momento para asistir a la asamblea». Sheinbaum también señaló que no asistió el año pasado, sugiriendo que —desde su perspectiva— su presencia en la ONU no resulta útil para México como país, y ciertamente no le beneficia en términos políticos. Pero quizás lo más importante —y de interés universal— sea su insinuación de que la ONU, en la actualidad, no cumple con su cometido. Para los observadores, esto no supone ninguna sorpresa y es, a todas luces, un punto de vista indiscutible; sin embargo, que un líder mundial de primer orden lo ponga de manifiesto es otra cuestión.

Por supuesto, esto también conecta con la histórica sensibilidad de México hacia la no intervención —un punto que Sheinbaum subrayó al afirmar que el país respalda soluciones multilaterales a los conflictos, tal como establece su Constitución. No obstante, al desglosar y analizar esa declaración aparentemente exenta de polémica, se hace evidente una cruda realidad: en la práctica, lo que ella está diciendo es que no vale la pena asistir a la ONU —el foro diplomático mundial más importante— porque no constituye un espacio eficaz para alcanzar soluciones multilaterales. Más vale hubiera dicho: «No voy a perder el tiempo».

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La era de Trump es una época acelerada. Tiene un aire frenético. Es probable que el mundo ya se dirigiera en esa dirección, pero el instinto desestabilizador del presidente de EE. UU. —centrado en un afán obsesivo de ganar a toda costa— también ha validado comportamientos análogos por parte de oportunistas sin escrúpulos en todo el planeta, todos ellos volcados en la inmediatez. Para ellos, el bienestar global a medio y largo plazo no es más que una distracción propia de aficionados.

Sí, la ONU ha terminado pareciéndose más a un circo que a un foro serio donde personas sensatas abordan los problemas mundiales. Y sí, tal vez sea comprensible el instinto de Sheinbaum de no asistir, pero es innegable que este es precisamente el momento en que más se necesitan voces maduras y sensatas. México siempre se ha considerado neutral y nunca se ha involucrado, pero resulta difícil justificar esta postura histórica dado que el país no existe de forma aislada, ni nunca lo ha hecho. Hacerse el muerto puede funcionar durante un tiempo, pero, a la larga, los reflectores terminarán por encontrarte.

En momentos críticos, el mundo necesita líderes serios. No de izquierda ni de derecha, sino visionarios capaces de abarcar el panorama general. Dónde se encuentren en este momento es algo que queda a la especulación, si es que acaso existen.