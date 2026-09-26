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(Cuarta parte)

Continuando con nuestra investigación de Estadísticas y Datos Duros, ahora tocaremos uno de los puntos más delicados: EL AGUA, que es la parte más importante de la VIDA, ya que sin agua no hay vida y no estaríamos aquí.

Apenas en el año de 1990 por primera vez se realizaron juntas a nivel mundial sobre el tema del agua y una de las conclusiones es que en los próximos años la causa de GUERRAS podría ser la disponibilidad o controversias del agua entre países y pueblos, tal y como está sucediendo hoy en diferentes partes del mundo. Las más conocidas son INDIA Y PAQUISTÁN, que comparten el flujo del río INDO; MÉXICO y las discusiones con EU sobre el reparto de aguas de la presa Falcón, y a nivel local en nuestro SAN LUIS POTOSÍ la defensa del agua contra el proyecto de llevar 5,000 litros por segundo de la HUASTECA POTOSINA a MONTERREY a través de un ducto de 371 KILÓMETROS y con un costo de miles de millones de dólares, cuando la solución es muy sencilla y ECONÓMICA, si las empresas que consumirían esa agua en Monterrey se instalaran donde está el agua, en la Huasteca.

Ahora a nivel mundial debemos nuevamente de entender lo que no hemos entendido en 200,000 años desde que nuestros antepasados salieron migrando de ÁFRICA ORIENTAL (todos los HOMO SAPIENS somos de origen africano), que TODOS LOS RECURSOS NATURALES, INCLUIDA EL AGUA, SON FINITOS y por lo tanto se pueden terminar.

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Nos concentraremos en los flujos de todos los ríos del planeta que en total mueven anualmente la tremenda cantidad de 40,000 km3 de agua dulce, de los cuales 28,000 km3 fluyen hasta los océanos, lo que nos deja un potencial de utilización de agua por parte de toda la humanidad de 12,000 km3 de agua. De éstos 12,000 km3 de agua disponible, 5,000 km3 están en zonas muy poco o no habitadas del planeta, principalmente en los TRÓPICOS Y CERCA DE LOS POLOS, por lo que el agua con la que realmente contamos toda la humanidad son 7,000 km3. La manera de aumentar este flujo final es por medio de presas que se calcula ayudan con el manejo de otros 3,000 km3 de agua anualmente, y una manera relativamente nueva de ir aumentando este flujo es a través de la DESALINIZACIÓN DE AGUA DE MAR que cada vez más utilizamos, y es más accesible desde el punto de vista ECOLÓGICO y ECONÓMICO.

El problema nuevamente es nuestro CRECIMIENTO EXPONENCIAL, como explicamos en estos mismos temas, tanto en aumento de la población como en aumento de nuestra demanda industrial de la misma, lo que ha propiciado que se duplique la demanda en los últimos 30 años.

Además a lo anterior, hay que agregar que la mitad de nuestro consumo mundial genera AGUA CONTAMINADA en mayor o menor grado, lo cual es generado y aumentado al mezclar agua contaminada con agua totalmente pura, lo que genera que toda acabe contaminada. En nuestro estado de SAN LUIS POTOSÍ tenemos varios ejemplos, como son los ríos huastecos contaminados por los INGENIOS AZUCAREROS y en la comunidad de SANTA CATARINA en SAN NICOLÁS TOLENTINO, donde el RÍO VERDE nace, y por lo tanto el RÍO PÁNUCO se origina, el agua está contaminada casi desde su nacimiento por la empresa MINERA LAS CUEVAS desde hace 50 años sin que exista interés por parte de la empresa para que este problema se solucione. Este es un ejemplo palpable de cómo el agua contamina un río desde que nace hasta su vertiente en el GOLFO DE MÉXICO en TAMPICO y contamina en su camino a todos los millones de habitantes que utilizan al agua del RÍO PÁNUCO. Pues bien, este ejemplo se repite a nivel mundial en miles de casos.

Países que estuvieron en las mismas condiciones que estamos los mexicanos actualmente, como ALEMANIA que su RÍO RIN, que es el símbolo nacional que da vida al país, se declaró en algunas partes como RÍO MUERTO y no apto para la vida, hoy se ha regenerado al grado de que existen otra vez salmones en su corriente después de 50 o más años de ausencia en el mismo. La meta es que el agua vuelva a ser potable en su totalidad. O sea que, con voluntad de la sociedad en primer lugar, de las empresas en segundo lugar y del gobierno en tercer lugar, se puede ir solucionando este gravísimo problema ya presente de la DISPONIBILIDAD y CALIDAD DE AGUA en el mundo para consumo humano. No esperemos que el gobierno lo haga todo y menos en el marco legal que crearon nuestros diputados, en el sector ambiental mexicano existe gente capaz y comprometida, pero están casi atados de manos con tantas legislaciones obsoletas, así que actuemos nosotros en lo personal.