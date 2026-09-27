logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Fotogalería

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

El éxito del cambio organizacional requiere de capacidad organizacional para el futuro

Por Dra. Mariana Córdova Contreras

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Hablar de cambio organizacional suele llevarnos a estructuras, tecnologías, procesos o modelos de negocio. Sin embargo, muchas transformaciones fracasan no porque la estrategia sea incorrecta, sino porque la organización intenta operar de una manera nueva con capacidades construidas para un contexto que ya dejó de existir.

      En entornos de incertidumbre, aceleración tecnológica e interdependencia, transformar una organización exige más que ejecutar un plan. Requiere desarrollar la capacidad para actuar cuando el futuro no ocurre como se previó. Allí está una diferencia esencial entre gestionar el cambio y construir una organización preparada para el futuro.

      La planeación sigue siendo necesaria, pero no suficiente. Las organizaciones necesitan reconocer señales emergentes, interpretar qué significan, imaginar escenarios alternativos, decidir con información incompleta, adaptar recursos y convertir la experiencia en aprendizaje. Estas capacidades integran la Capacidad Organizacional para el Futuro: una metacapacidad para responder estratégicamente frente a futuros múltiples, en lugar de depender de un único pronóstico.

      Esto modifica la manera de evaluar una transformación. Un cambio no debería medirse solo por implementar una tecnología, rediseñar un organigrama o cumplir un cronograma. La pregunta clave es otra: ¿la organización quedó mejor preparada para enfrentar el siguiente cambio?

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Una empresa puede digitalizar procesos y continuar tomando decisiones con los mismos modelos mentales. Puede incorporar inteligencia artificial y seguir interpretando el entorno desde supuestos obsoletos. Puede modificar su estructura sin desarrollar aprendizaje o adaptación. En esos casos existe transformación visible, pero no necesariamente transformación de capacidades.

      Construir capacidades futuras implica intervenir en la forma en que la organización observa, comprende, decide y aprende. Significa fortalecer la prospectiva para anticipar cambios; el sensemaking para construir significado colectivo; la imaginación estratégica para ampliar posibilidades; las capacidades dinámicas para reconfigurar recursos; y el aprendizaje organizacional para no comenzar cada transformación desde cero.

      Requiere además habilitadores transversales. El pensamiento sistémico ayuda a comprender relaciones e interdependencias. La inteligencia colectiva reconoce señales distribuidas entre personas, áreas y niveles. Y el liderazgo adaptativo crea condiciones para cuestionar supuestos, experimentar, reconocer errores y modificar decisiones.

      Incluso la resistencia al cambio puede reinterpretarse. A veces las personas no se resisten porque "no quieren cambiar", sino porque se les exigen nuevas respuestas sin haber desarrollado las competencias o condiciones necesarias para producirlas.

      La ventaja competitiva no estará solo en anticipar lo que ocurrirá. Estará en desarrollar organizaciones capaces de actuar competentemente cuando los escenarios cambien. Por ello, el reto no consiste solo en mover a la empresa desde un estado actual hacia uno deseado, sino en dejar instalada una capacidad permanente para anticipar, interpretar, imaginar, decidir, adaptar y aprender.

      Cuando eso ocurre, el cambio deja de ser un proyecto excepcional y se convierte en una capacidad organizacional. Allí comienza la diferencia entre las empresas que reaccionan al futuro y aquellas que están preparadas para construirlo.

      Dra. Mariana Córdova: Prof. Asistente de departamento de Gestión y Liderazgo de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey campus San Luis Potosí

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        ¿República Educadora?
        ¿República Educadora?

        ¿República Educadora?

        SLP

        PULSO

        Estadísticas y datos duros
        Estadísticas y datos duros

        Estadísticas y datos duros

        SLP

        PULSO

        Difícil de contestar
        Difícil de contestar

        Difícil de contestar

        SLP

        PULSO

        Posdata
        Posdata

        Posdata

        SLP

        PULSO