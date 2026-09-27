El éxito del cambio organizacional requiere de capacidad organizacional para el futuro

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Hablar de cambio organizacional suele llevarnos a estructuras, tecnologías, procesos o modelos de negocio. Sin embargo, muchas transformaciones fracasan no porque la estrategia sea incorrecta, sino porque la organización intenta operar de una manera nueva con capacidades construidas para un contexto que ya dejó de existir.

En entornos de incertidumbre, aceleración tecnológica e interdependencia, transformar una organización exige más que ejecutar un plan. Requiere desarrollar la capacidad para actuar cuando el futuro no ocurre como se previó. Allí está una diferencia esencial entre gestionar el cambio y construir una organización preparada para el futuro.

La planeación sigue siendo necesaria, pero no suficiente. Las organizaciones necesitan reconocer señales emergentes, interpretar qué significan, imaginar escenarios alternativos, decidir con información incompleta, adaptar recursos y convertir la experiencia en aprendizaje. Estas capacidades integran la Capacidad Organizacional para el Futuro: una metacapacidad para responder estratégicamente frente a futuros múltiples, en lugar de depender de un único pronóstico.

Esto modifica la manera de evaluar una transformación. Un cambio no debería medirse solo por implementar una tecnología, rediseñar un organigrama o cumplir un cronograma. La pregunta clave es otra: ¿la organización quedó mejor preparada para enfrentar el siguiente cambio?

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Una empresa puede digitalizar procesos y continuar tomando decisiones con los mismos modelos mentales. Puede incorporar inteligencia artificial y seguir interpretando el entorno desde supuestos obsoletos. Puede modificar su estructura sin desarrollar aprendizaje o adaptación. En esos casos existe transformación visible, pero no necesariamente transformación de capacidades.

Construir capacidades futuras implica intervenir en la forma en que la organización observa, comprende, decide y aprende. Significa fortalecer la prospectiva para anticipar cambios; el sensemaking para construir significado colectivo; la imaginación estratégica para ampliar posibilidades; las capacidades dinámicas para reconfigurar recursos; y el aprendizaje organizacional para no comenzar cada transformación desde cero.

Requiere además habilitadores transversales. El pensamiento sistémico ayuda a comprender relaciones e interdependencias. La inteligencia colectiva reconoce señales distribuidas entre personas, áreas y niveles. Y el liderazgo adaptativo crea condiciones para cuestionar supuestos, experimentar, reconocer errores y modificar decisiones.

Incluso la resistencia al cambio puede reinterpretarse. A veces las personas no se resisten porque "no quieren cambiar", sino porque se les exigen nuevas respuestas sin haber desarrollado las competencias o condiciones necesarias para producirlas.

La ventaja competitiva no estará solo en anticipar lo que ocurrirá. Estará en desarrollar organizaciones capaces de actuar competentemente cuando los escenarios cambien. Por ello, el reto no consiste solo en mover a la empresa desde un estado actual hacia uno deseado, sino en dejar instalada una capacidad permanente para anticipar, interpretar, imaginar, decidir, adaptar y aprender.

Cuando eso ocurre, el cambio deja de ser un proyecto excepcional y se convierte en una capacidad organizacional. Allí comienza la diferencia entre las empresas que reaccionan al futuro y aquellas que están preparadas para construirlo.

Dra. Mariana Córdova: Prof. Asistente de departamento de Gestión y Liderazgo de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey campus San Luis Potosí