El preso político

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"Lo de Ruffo es un exceso, un abuso de la ley y una advertencia.

La arbitrariedad es el mensaje...".

Héctor Aguilar Camín, 23.07.2026

Ayer fue vinculado a proceso por contrabando de combustible, delitos en materia de hidrocarburos y delincuencia organizada Ernesto Ruffo, el primer gobernador de oposición.

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Pese a tener 74 años, carecer de antecedentes penales y no haber tratado de evadir la justicia, la juez le decretó prisión preventiva en el Altiplano, una cárcel de alta seguridad. Además, la UIF le ha congelado las cuentas bancarias lo cual le impide pagar por una defensa adecuada. Es un preso político.

No descarto irregularidades en la empresa Ingemar que deban ser investigadas y sancionadas, pero Ruffo era socio minoritario y no manejaba la firma. Por otra parte, Ingemar solo hacía trámites ante la Agencia Nacional de Aduanas, no compraba, ni transportaba, ni vendía combustible. Ruffo colaboró con las autoridades cuando se le requirió, pero aun así la fiscal general Ernestina Godoy lo presentó públicamente como el líder de "la más grande red de contrabando de combustibles detectada hasta el momento".

¿Qué tan grande era la red? La FGR primero argumentó que el exgobernador había sido detenido por realizar operaciones ilegales que habían causado pérdidas al erario por 4,456 millones de pesos. En el detalle, sin embargo, señalaba una pérdida por IEPS de 88.5 millones de pesos y otra por IVA de 18.3 millones, para un total de 106.8 millones. Muy distinto.

La procuradora fiscal Grisel Galeano García afirmó en octubre de 2025 que las pérdidas por contrabando de combustible ascendían a 600 mil millones de pesos. Los 4,456 millones de pesos serían así solo 0.7 por ciento, y los 106.8 millones, 0.02 por ciento. ¿De verdad es Ruffo el líder de la mayor red de huachicol fiscal?

La UIF dice que congeló las cuentas de Ruffo porque recibió 18 millones de pesos en dos transferencias de Ingemar y transfirió 700 mil pesos entre dos cuentas personales suyas. No parecen, sin embargo, los manejos del rey del huachicol. De hecho, El Mayo Zambada no tenía una sola cuenta bancaria. El crimen organizado opera usualmente en efectivo.

Nuestra ley establece el "principio de publicidad", según el cual "las audiencias serán públicas". Es un principio que se respeta en los países con estado de derecho. Las audiencias de Ruffo, sin embargo, se realizaron en secreto por "razones de seguridad nacional". La prensa mexicana pudo asistir a las audiencias de El Mayo en Brooklyn, pero no a las de Ruffo en Almoloya.

En el proceso contra Ruffo se ha violado sistemáticamente la presunción de inocencia. La fiscal Godoy lo describió como el líder de "la más grande red de contrabando de combustible" y la presidenta Sheinbaum dijo que "hay muchísimas pruebas" en su contra.

El líder de los senadores morenistas, Ignacio Mier, afirmó que "el huachicol fiscal mató el mito del PAN de 1989 [Mier era priista entonces]. Mover más de 140 millones de litros de combustible con sello aduanal falso no es negligencia de un socio: es ingeniería de contrabando". No explicó cómo un gobernador de oposición que dejó su cargo en 1995 pudo controlar hoy las aduanas de la 4T.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, pidió que el Tribunal de Disciplina sancione al juez de carrera que desechó las primeras 23 órdenes de aprehensión y supuestamente impidió la detención del exgobernador. Nadie le aclaró que esas 23 no incluían a Ruffo, cuya orden se añadió cuando la FGR recurrió a una juez de acordeón. Los indicios de que la 4T ha emprendido una persecución política contra Ruffo son cada vez mayores.

No es el primer preso político de la 4T, pero se advierte más el dolo de la mafia en el poder.

Impunidad

Mientras todo el poder del Estado se lanza contra Ruffo, siempre en la oposición, siguen tranquilos Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Adán Augusto López y tantos más. Ser miembro de Morena garantiza impunidad.

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