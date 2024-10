Energía eléctrica, base para el desarrollo económico

Nunca llegarás al final de un viaje si te paras a tirar piedras a cada perro que te ladre.

Uno de los principales requisitos que se necesitan para la inversión productiva en cualquier país, es la suficiente, oportuna y accesible en costo, energía eléctrica. Un país que no garantiza este suministro, es un país que se está relegando del crecimiento económico, además de no sostener los requerimientos de este bien a una sociedad (vivienda, hospitales, comercial, etc.). En octubre del 2021, el Ejecutivo Federal anunció una nueva iniciativa de reforma que le da a la CFE el 54 % del mercado y el 46 % para empresas privadas en su generación y distribución. Esta reforma es posiblemente parte de un proyecto de nacionalización del mercado energético en México. Los representantes del sector de las energías renovables en el país, argumentaron que esta reforma desmantelaría la industria de las energías renovables al priorizar formas de energía “sucia” y más cara. En abril del 2022, este proyecto de ley para garantizar el 54 % del mercado eléctrico a la CFE no alcanzó la mayoría necesaria, sin embargo, a pesar que este sector permaneció abierto al sector privado, ahora ya no se considera atractivo para la mayoría de los inversionistas privados.

La Secretaría de Energía (SENER), es la autoridad gubernamental a cargo de la política energética. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la principal autoridad en medio ambiente en el país. Las principales empresas energéticas en México son: Iberdrola, Naturgy, Sempra Energy, Fermaca y T C Energy. En enero del 2022, los combustibles fósiles representaron el 64 % de la capacidad, la energía hidroeléctrica el 18 %, la eólica el 11 % y la solar el 7 %. Durante los años 2022 y 2023 el gobierno federal adquirió 2 paquetes de generadoras de energía a la compañía española Iberdrola, por un monto aproximado de $ 1,700 millones de dólares, los cuales fueron invertidos por esta empresa en proyectos similares en Brasil.

Actualmente, la CFE cuenta con 15 centrales hidroeléctricas de gran escala en diferentes Estados del país. También, se cuenta con 158 centrales de generación de distintas tecnologías: ciclo combinado, termoeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas, turbo gas, combustión interna, nucleoeléctrica, geo termoeléctrica, Eolo eléctrica y solar fotovoltaica. La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, es una instalación de producción de energía eléctrica basada en energía nuclear. Las entidades que mayor consumo eléctrico (2023) tuvieron son: Cd. de México, Nuevo León y Estado de México. Los Estados que mayor producción de energía renovable son: Oaxaca, Baja California y Veracruz, juntos generan más del 50 % de la producción nacional. Oaxaca y Veracruz destacan con el mayor número de proyectos eólicos y de bioenergía respectivamente. El sector que mayor consumo eléctrico tiene es el industrial y negocios. Le sigue el residencial, el comercial, el alumbrado público y el agrícola. Recientemente la CFE y PEMEX dejaron de ser empresas productivas, ahora son empresas del estado y con ello el Gobierno Federal adquiere todos sus pasivos. Se cuenta actualmente con 246 centrales para la producción de energía renovable con una visión a futuro y una capacidad superior a 35 mil megavatios, lo que duplica por mucho su producción actual. El programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2023-2037 tiene como meta producir el 50 % de energía de fuentes limpias para el 2050. Actualmente, México es autosuficiente en generación y distribución energética, sin embargo, se dio una pausa de dos años en las inversiones privadas a este sector, debido a las políticas gubernamentales en esta materia que dieron origen a una cancelación de varios proyectos de energía limpia. El acuerdo de México con el Club de París, es para el año 2030 tener al menos el 30 % de disminución en la contaminación del medio ambiente, con lo cuál se obliga al cambio y disminución de energía fósil para el desarrollo industrial y comercial. La inversión privada nacional y extranjera requiere de un estado de derecho que garantice el abastecimiento de energía eléctrica, seguridad pública, movilidad, mano de obra calificada, estabilidad social y estabilidad política. Así de fácil.

