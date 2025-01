Como es costumbre anual, después de las fiestas de Navidad y Fin de Año llegan a las latitudes de California y norte de Baja California los llamados VIENTOS DE SANTA ANA.

Debido al cambio climático que muchos niegan, entre ellos el presidente electo TRUMP, quien recibirá su bienvenida ecológica al mundo real con un nuevo gran problema ocasionado por lo que él niega, que es el CAMBIO CLIMÁTICO, para seguir abriendo camino a la INDUSTRIA PETROLERA y ganar más millones de dólares, que en menos de 20 años no le pertenecerán por el simple hecho de no estar en este plano, en pocas palabras estará muerto, el clima está bastante afectado y como respuesta tenemos el calentamiento global.

Lo vemos en nuestra vida diaria tan sólo poniendo un poco de atención al clima hace tan sólo 10 años y cómo se comporta al día de hoy. Sólo revisa el número de veces al año que utilizas tu o tus chamarras más gruesas o tal vez aquella ropa para frío que ni siquiera has estrenado.

En el caso que nos ocupa son los incendios en California, específicamente este año en el área de LOS ÁNGELES, por cierto la ciudad con más mexicanos en el mundo después de la CDMX. Nuevamente les toca a nuestros vecinos del norte pagar parte de su PASIVO ECOLÓGICO al ser los primeros contaminadores del mundo por el simple hecho de ser la PRIMERA ECONOMÍA DEL MUNDO. Las pérdidas al día de hoy se calculan en más de 60,000 millones de dólares; es decir, casi 5 veces las pérdidas del último ciclón que azotó el área de Houston, que equivale al 13% de nuestro PRESUPUESTO FEDERAL para 2025 en todo el país, o sea que con 7 incendios iguales nos quedaríamos sin gobierno, de ese tamaño son los daños.

Inmediatamente las autoridades de EU, al igual que aquí en casos similares, lo llaman DESASTRE NATURAL, desvirtuando la realidad, ya que es un DESASTRE ARTIFICIAL Y PROVOCADO, lo que sería equivalente a un homicidio imprudencial; es decir, sucede mas no lo planeaste, sólo lo provocaste por ignorancia.

California es el estado más rico del país, más rico del mundo, es muy conocido el dato de que si fuera un país sería la SEXTA ECONOMÍA DEL MUNDO y por lo tanto en esa relación directa entre ECONOMÍA-DAÑO A ECOLOGÍA, es el sexto estado del mundo que agrede al planeta en su totalidad, la diferencia es que hoy lo paga en su propio terreno, ellos mismos indirectamente prendieron el cerillo que inició su propio incendio.

Hoy, después de 25 muertos, lo cual habla de que gracias a sus vías de comunicación excelentes pueden escapar fácilmente del peligro, ya que para la magnitud de los incendios deberían ser muchos más los muertos, están buscando culpables: que si inició en un predio de 4 acres, que si fue un transformador que se incendió -como se dijo del anterior incendio de hace un año-, que si la culpa es de la empresa que produce electricidad porque al empezar el incendio y cortar la electricidad las bombas ya no funcionaron. Al día 13 de este mes se contaban 1,550,000 hectáreas incendiadas y las recomendaciones de protección civil piden cosas como “tener tu celular bien cargado, tener una linterna, baterías, etc.”. Al momento se han desplazado más de 150,000 personas de sus lugares o lo que fueron sus hogares, lo que los convierte en REFUGIADOS AMBIENTALES en el país más rico del mundo, algo parecido a lo que sucede en LA INDIA O BANGLADESH pero por inundaciones.

La realidad es que hace sólo dos semanas comentamos el famoso dicho de su expresidente BUSH, en Río de Janeiro: “El estilo de vida norteamericano no es negociable”, y comentamos que la respuesta a esta blasfemia es: “El equilibrio del cosmos y de la naturaleza no es negociable tampoco”, pues en menos de un mes tenemos la primera respuesta de la naturaleza al AMERICAN WAY OF LIFE. Esperemos próximamente en este 2025 los incendios en Australia, la sequía en México, los incendios en México, los huracanes en el Golfo de México (o Golfo de América), otro ciclón en Acapulco, incendios en el Amazonas, inundaciones en Europa, más eventos como el de España y un gran etc. Ya son tan previsibles que se podrían colocar en un calendario anual.

Qué debemos de hacer en lo personal, y no esperes a que lo hagan nuestros gobiernos: No seamos otro Bush y NEGOCIEMOS NUESTRO ESTILO DE VIDA, baja a TU CONSUMISMO en general, como ya lo mencionamos constantemente en esta columna, baja consumos de AGUA, ELECTRICIDAD, GASOLINA, PAPEL, ROPA, CARNE, USO DE BOLSAS Y PLÁSTICOS y otro gran etc. Negocia con el planeta, sino él tampoco negociará contigo y pagaremos tarde o temprano.