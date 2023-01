Justicia y moral

Uno que se quejaba de 2022 y este 2023 dice quítate que ahí te voy. En apenas dos semanas ya hay de todo, aunque parezca que el único tema es el de Shakira.

Son muchos temas y varios de ellos (tomaré algunos y citaré varios tuits) giran en torno a la ley, su aplicación o desconocimiento. Si la ley se atraviesa se cambia la ley, no la persona. Lo mismo en la academia que en lo laboral, la seguridad o el nombramiento de funcionarios. Desafortunadamente, no sorprende el fervor con el que uno y otro bando defienden a los suyos por más pruebas en contra que se les muestren. No ven que no ven: a veces no se trata de ser experto en un tema, sino simple sentido común.

Ante los “inusuales” incidentes en el Sistema Colectivo Metro la gobernadora de la Ciudad de México, corcholata premiada según dicen, pidió la presencia de la Guardia Nacional. Hace falta mantenimiento, no vigilancia; quienes hemos viajado en Metro lo sabemos, cuantimás los que lo hacen de forma cotidiana. Concuerdo con Lizeth Mejorada: “Mandar a 6,000 elementos de Guardia Nacional es un acto completamente innecesario y excesivo. Hay Estados que ni siquiera tienen esa cantidad de elementos”. Dice Rigo Mortis: “Para todo mal… guardia nacional. Para todo tren, también”.

Aquí en San Luis desde hoy sube un peso el costo del transporte público, y cambian las rutas. Ojalá se ponga orden, porque no es justo el estado de las unidades, que no haya horarios fijos o que a las ocho de la noche ya no haya rutas como la 10 (Perimetral). El mapa previo al cambio es ininteligible pero parece que habrá que hacer más transbordos. Ya veremos.

El titular estatal de Comunicaciones y Transportes, para no variar, sigue dando de qué hablar: ante la publicación de una “denuncia ciudadana” de que el superdelegado del Bienestar Gabino Morales se anda promoviendo, Serrato reclamó a Lupillo González, de Ciudadanos Observando, que “el ciudadano que ‘denuncia’ lo inexistente, apesta a facho, a neoliberal corrupto y ladrón”, y le pidió “no entren en esa disputa @CiudadanosObser, hay que estar del lado correcto de la historia”.

Quién lo diría. No es lo mismo lo correcto, lo justo y lo moral. Pareciera todo blanco y negro, sin ninguna oportunidad para los grises y para la crítica que conlleva el ejercicio periodístico (si hay consignas no suelen ser de los reporteros “de a pie”, sino de los dueños, ya lo platicaremos).

Cuando se sueltan mentiras para cubrir otras el mentiroso terminará haciéndose bolas. Yazmín Esquivel, aún ministra de la Suprema Corte (cito a Gabriel Guerra), “más allá del plagio […] mintió reiteradamente al respecto, además de que incitó a varios a mentir o tergiversar para apoyarla”. El notario al que llamó la ministra ahora dice que solo dio fe de que la firma del plagiado era la misma, no del contenido del documento. La UNAM reniega de su facultad para quitarle el título (“considera que siempre será mejor prevenir casos tan lamentables y penosos”) y nadie de la Suprema ha protestado.

Sigue el atraso en pagos y prestaciones, y ante las protestas los funcionarios estatales “nomás se avientan la pelotita”. Ya anunciaron denuncias y demandas “incluso” contra funcionarios actuales, pero a ver si no pasa como con “MoniMorena”, que con un mínimo pago salió por la puerta grande.

Con sus excepciones, por supuesto, y muy buenas, pero en general el dicho de Jorge Luis Borges sigue vigente: “No puedo admirar a ningún político. La profesión de los políticos es mentir. No puedo admirar a personajes que se la pasan retratándose todo el tiempo y simulando cortesía. Los políticos son la forma más detestable de hipocresía”.

Aquí seguimos, cerca de la avenida Himno Nacional abierta a tramos por aquí y por allá, con sus árboles secos (a algunos les he llevado su litro de agua, pero no basta) y su ciclovía al garete.

