La CIA: el brazo operativo de EU en Venezuela

En los últimos cincuenta años, las operaciones de inteligencia realizadas por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos han precedido a casi todos los golpes de Estado de países en el Caribe, Centroamérica y el Cono Sur: Guatemala y Paraguay en 1954; República Dominicana en 1963; Brasil en 1964; Bolivia en 1971; Uruguay y Chile en 1973; Argentina en 1976 y El Salvador en 1979. En el contexto de la Guerra Fría, para EU las dictaduras aliadas eran preferibles a gobiernos electos democráticamente que podrían alinearse con la Unión Soviética inspirados por la Revolución Cubana, aún y cuando implicaran represión, detenciones arbitrarias, tortura, asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas, es decir, violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Para la CIA el espionaje es una zona gris en la que no hay reglas y en el que todo se vale; un ámbito donde el derecho internacional y la soberanía de los países es inexistente; y el respeto por la legalidad interna se subordina al cumplimiento de sus misiones, basadas en preservar los intereses de los EU.

La ejecución táctica de la incursión que realizaron militares de la Fuerza Delta para la extracción del presidente Maduro y su esposa, no hubiera tenido el éxito que tuvo sin la operación previa que llevaron a cabo agentes de la CIA para recolectar información de inteligencia estratégica que facilitó el operativo de las fuerzas especiales y su tecnología militar.

Información secreta, conseguida en forma clandestina, a través del reclutamiento de informantes; escuchas electrónicas en instituciones de seguridad; agentes infiltrados en la élite política; imágenes obtenidas por satélites espías; topos en el círculo cercano de Maduro para identificar su patrón de vida (horarios, hábitos); obtención de los planos de su bunker; sobornos con dinero fantasma (llega en secreto y desaparece en secreto) entregado a la cúpula político/militar para conocer su ubicación exacta al momento de la extracción y evitar las defensas antiaéreas.

A pesar de los fracasos que ha tenido la CIA (Bahía de Cochinos, Cuba, 1961; Vietnam, 1955-1975; Irán-Contras, 1985; no previsión del ataque terrorista del 9/11; supuestas armas de destrucción masiva en Irak, 2003), la captura/detención de Nicolás Maduro, bajo la "causa justa" de lucha contra el narcotráfico, muestra que la Agencia Central de Inteligencia sigue siendo un eficiente brazo operativo de las pretensiones imperialistas de EU; y las operaciones encubiertas que realiza una amenaza latente contra nuestra soberanía que no podemos subestimar al momento de pensar en una eventual cooperación para el desmantelamiento de laboratorios de fentanilo, como sugiere el Departamento de Justicia de EU, en una nota publicada por EL UNIVERSAL.

En este nuevo escenario geopolítico, por si no fuera suficiente con el tema de la seguridad pública, el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, ante las amenazas de Donald Trump, que deben tomarse con toda seriedad, requiere una estrategia de seguridad nacional, con matices de seguridad hemisférica.