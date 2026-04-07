LA NUEVA CARRERA ESPACIAL

Para todas esas mentes curiosas que han estado atentas a las noticias espaciales, aquí van algunos datos que no se muestran fácilmente en otros medios.

En la misión Artemis II la humanidad regresa a la Luna. Le tomará 10 días realizar un sobrevuelo a la cara oculta y regresar a casa sin haber alunizado. Algunos preguntan a modo de burla temas como ¿Y porque no habían ido en tantos años?, o ¿Si no bajan en esta ocasión será que nunca lo han hecho antes?

Para nosotros como mexicanos es difícil imaginar las dificultades, el estrés y el miedo que causa un conflicto político armado, ya que desde hace muchas generaciones no hemos estado cerca de una guerra con otro país, los eventos bélicos que suceden en nuestro territorio suelen ser minimizados, ya sea por nuestra cultura de reírnos y olvidarnos de todo, o por las autoridades que prefieren ocultar eventos trágicos que suceden día a día. Para la población de un país como Estados Unidos que lleva en guerra décadas, no es tan fácil, en la época de la guerra fría la población realmente tenía miedo de estar siendo espiados por la Unión Soviética y las probabilidades de un ataque nuclear eran elevadas.

En este contexto existen muchas pruebas de que efectivamente en julio de 1969 dos Astronautas estadounidenses llegaron a la superficie lunar a hacer experimentos, poner una bandera y traer muestras, pero la prueba contundente de la hazaña fue que los rusos lo aceptaron sin chistar.

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La primera carrera espacial fue un desafío de poder tecnológico e intimidación por parte de USA y la URSS, se dice que actualmente estamos viviendo una nueva carrera espacial, librada por, como ya saben USA, Rusia y el competidor emergente, China. A diferencia de la anterior ahora participan más países con sus agencias espaciales, e incluso la iniciativa privada, todas con la esperanza de prestigio y negocio, desarrollando tecnología para sus intereses. Hace años en una visita a México se le pregunto al Presidente George W. Bush ¿porqué los Estados Unidos invertían tanto dinero en ciencia y tecnología? "Por cada dólar invertido se recuperan 7 al activarse la industria y la tecnología";. Con tantas necesidades en nuestro país la exploración espacial impulsaría este tipo de inversiones.

En estos momentos Artemis II comienza su regreso a casa; la nave ha aprobado con éxito la mayoría de las pruebas de funcionamiento, aunque falta el reingreso a la Tierra, los 7 minutos del terror cuando la atmósfera de nuestro planeta disminuya su velocidad, el calor sea tan intenso que no permita las comunicaciones y después, si todo sale bien, el rescate en mar abierto, los trajes son de color naranja para que sea más fácil encontrarlos en el océano. En Artemis III, realizarán un sobrevuelo separando los 2 módulos lunares como en la misión Apollo X y en Artemis IV al fin, los astronautas regresarán a dar un pequeño paso en la Luna marcando sus huellas para siempre.

Las 6 misiones Apollo que llevaron astronautas a la superficie lunar, fueron probadas por etapas para garantizar seguridad en cada una, sin embargo se dice que el riesgo de perdida era de un 50%, las misiones actuales consideran un riesgo de perdida de uno por cada 40 misiones en el viaje de ida y en el de regreso de uno por cada 30. Por lo tanto se reducen al máximo los riesgos, cada parte de la nave, cada tornillo, debe estar en correcto funcionamiento para esto participan cientos o miles de personas.

El proyecto Avatar, está compuesto por muestras tomadas de órganos de los astronautas que se expondrán a la radiación y las condiciones del espacio, ahora sabemos más de fisiología y genética que en los años 60's, así nuestras preguntas son más amplias. Los datos recolectados serán de suma importancia para comprender las repercusiones en el cuerpo humano preparando viajes espaciales largos, probablemente a Marte y quien sabe a donde más.

Los astronautas pasan por pruebas que los llevan al extremo de sus capacidades para garantizar que la misión sea segura y vean por el bienestar de sus compañeros, a diferencia de otros trabajos donde se prioriza la competencia entre colegas, el cuerpo de Astronautas considera mucho más efectivo el real trabajo en equipo. Conviven por años casi todo el tiempo para que la interacción dentro de la nave sea lo menos incómoda posible ya que habitarán 10 días en un espacio más pequeño que una habitación promedio.

Acompaña a los astronautas RISE, la mascota de peluche de la misión; Tiene forma de Luna y es la guardiana de todos los nombres que se registraron en la página de la NASA para viajar alrededor de la Luna. Considera registrar tu nombre y el de tus seres queridos para próximas misiones y Rovers de investigación. Busca en internet pasaporte de la NASA y regístrate.

En nuestra naturaleza evolutiva se encuentra guardado el instinto de exploración, conocer el fondo del mar, lugares lejanos y exóticos ahora comienza a parecer limitado, las estrellas son la nueva meta, recordando siempre que la evolución nos formó para vivir en la Tierra y debemos protegerla ya que no hay lugar donde podamos vivir, el universo es hostil.

Lanzamiento de la misión Artemis II, el humo de las misiones espaciales es principalmente blanco porque se esta generando vapor de agua.

Nueva foto de la Tierra tomada desde el espacio, se observan auroras en los polos, la tenue y frágil atmósfera que nos protege y en el fondo obscuro, al planeta Venus.

Pocas personas logran legar al espacio, se requiere de un arduo entrenamiento y habilidades especiales.

RISE lleva en su interior la esperanza de muchos de nosotros para alcanzar las estrellas.